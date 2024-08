L’ASSE va disputer son second match de la semaine. Après l’avoir emporté face à Montpellier ce mercredi, les hommes d’Olivier Dall’Oglio vont retrouver le GF38. Un adversaire qu’ils connaissent bien. Toutes les équipes de Ligue 1 seront sur le pont ce week-end. Programme.

Les Verts vont se lancer dans le dernier sprint avant d’entamer la saison de Ligue 1. L’ASSE affronte Grenoble ce samedi. Ils termineront leur campagne de matchs amicaux face à Getafe (ESP) et Kiel (ALL). L’occasion de jauger l’état des troupes tout en travaillant différentes associations. S’ils restent encore un mois aux dirigeants stéphanois pour peaufiner l’effectif, les Verts devront être prêt avant de se déplacer au Stade Louis II. Olivier Dall’Oglio et ses hommes ne s’y trompent pas et s’attendent à souffrir cette saison.

Le week-end des clubs de Ligue 1

Vendredi

Havre AC – NEC Nimègue (P-B)

Samedi

Angers SCO – FC Lorient (L2)

AJ Auxerre – Red Star FC (L2)

Stade Brestois 29 – Juventus (ITA)

RC Lens – Bayer Leverkusen (ALL)

Olympique Lyonnais – Union Berlin (ALL)

Olympique de Marseille – Sunderland AFC (ANG)

FC Nantes – Stade Lavallois (L2)

Stade de Reims – Vissel Kobe (JAP)

Stade Rennais – Real Sociedad (ESP)

AS Saint-Étienne – Grenoble Foot 38 (L2)

RC Strasbourg Alsace – SC Fribourg (ALL)

Dimanche

AS Monaco – Genoa CFC (ITA)

Montpellier HSC – Fiorentina (ITA)

Toulouse FC – Espanyol Barcelone (ESP)

Les résultats du début de semaine

Mardi

LOSC – Celta de Vigo (ESP) : 3-1 (Haraldsson, Gudmundsson, Bayo)

Mercredi

Toulouse FC – Girona FC (ESP) : 4-0 (Nicolaisen, Babicka, Aboukhlal, Gelabert)

Stade de Reims – FC Machida Selvia (JAP) : 2-0 (O. Diakité, Salama)

AJ Auxerre – ESTAC Troyes (N) : 2-1 (Bair, Viadere)

Stade Rennais FC – EA Guingamp (L2) : 0-3

Montpellier Hérault SC – AS Saint-Etienne : 1-2 (Khazri / Gauthier, Sissoko)

Stade Brestois 29 – Naples (ITA) : 0-1

Havre AC – AZ Alkmaar (P-B) : 1-1 (Soumaré)

Olympique Lyonnais – Torino (ITA) : 0-0

AS Monaco – Feyenoord Rotterdam (P-B) : 3-1 (Ilenikhena, Maripan, Salisu)

Prochains mactchs de l’ASSE : Getafe; Kiel.