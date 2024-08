La préparation de l’ASSE se déroule dans de bonnes conditions jusqu’à présent. Les blessures d’Aïmen Moueffek et d’Ibrahima Wadji sont les deux points noirs de ce mois de juillet, mais les hommes de Dall’Oglio sont invaincus (nul 1-1 vs Clermont, victoire 3-1 vs Villarreal, victoire 1-2 vs Montpellier) et montent en puissance dans le jeu. Un quatrième match amical est prévu ce samedi. Celui-ci se déroulera d’ailleurs dans un format un peu particulier… Explications.

Quatre périodes face à Grenoble

Après avoir passé une semaine de stage au Chambon-sur-Lignon, l’ASSE va retrouver la commune située en Haute-Loire à l’occasion de son prochain match de préparation contre Grenoble. Cette rencontre aura lieu ce samedi et ne se jouera pas en deux périodes de 90 minutes. En effet, au micro d’Evect en début de semaine, Olivier Dall’Oglio expliquait : « On a effectivement deux matchs, dont un où il y aura quatre fois 30 minutes, face à Grenoble. On a choisi cette formule pour que tout le monde ait du temps de jeu. Il faut effectivement ensuite trouver l’équilibre dans la récupération. »

Les Stéphanois disputeront donc un match de 120 minutes au total. Un format particulier, mais qui va permettre de mieux distribuer le temps de jeu.

Les joueurs qui ont le plus joué depuis le début de la préparation :