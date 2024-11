L'ASSE a prêté plusieurs joueurs cet été. Si Mahmoud Bentayg a rejoint Zamalek en prêt avec option d'achat (il a d'ailleurs joué 90 minutes en championnat vendredi soir), des éléments formés au club sont aussi allées s'aguerrir ailleurs. En effet, Darling Bladi, Beres Owusu et Karim Cissé ont respectivement rejoint Bourg-Péronnas (National 1), Quevilly-Rouen (National 1) et Annecy (Ligue 2) sous la forme de prêts secs d'une saison.

Fortunes diverses pour les prêtés

Opposé au Pau FC au Parc des Sports, le FC Annecy a confirmé son bon début de saison en s'imposant 2-0. Malgré l'expulsion de l'ancien stéphanois Vincent Pajot au retour des vestiaires, les Annéciens ont réussi à décrocher une victoire précieuse. Prêté par les Verts, Karim Cissé est entré en jeu à un quart d'heure de la fin du temps réglementaire et a donc pris part au succès des siens. Après 12 journées, Annecy est 3ème de Ligue 2 avec 22 points.

De leur côté, Darling Bladi et Bourg-Péronnas avaient aussi le sourire vendredi soir. Face au Nîmes Olympique, les hommes de David Le Frapper se sont imposés 2-1. Labissière et Dadoune ont permis au FBBP01 de l'emporter. Cette victoire permet à Bourg-Péronnas de grimper à la 9ème place au classement du championnat de National 1.

Enfin, Beres Owusu était le dernier prêté par l'ASSE à jouer ce week-end. Il était titulaire lors de la rencontre qui opposait QRM à Orléans, ce samedi. Les deux équipes sont reparties avec un point chacune (score final 1-1). A l'issue de cette journée, Quevilly est 14ème avec 9 points.

Pour rappel, le défenseur central avait expliqué les raison de son départ en conférence de presse, il y a quelques semaines : « On m'a fait comprendre de partir, oui et non, mais c'était la volonté de tout le monde. Du club comme du mien. d'aller prendre de l'expérience, du temps de jeu. (…) Je suis là pour prendre du temps de jeu. J'essaie de faire ce que je sais faire, d'apprendre tout le temps, de toujours donner le meilleur de moi-même. C'est le but de ma saison ici. Et ensuite, on verra. »