DE L’OXYGÈNE QUI ATTISE LES BRAISES DE L’ESPOIR

"L’optimisme t’est aussi vital que l’oxygène que tu respires. Et si tu ne te crées pas toi-même celui dont tu as besoin, t’es cuit, car tout le monde en cherche, et personne n’en cède." Frédéric DARD (mon maître à ‘panser’ mes blessures d’amour-propre) - ASSE

The Final Countdown de Micheline (de la compta) : Mise à jour à 02.11.24 – MAINTIEN -20 POINTS « Ah ben voilà, les gamins. Là, vous m’avez fait plaisir ! Moi vous me connaissez, j’y connais rien au foot. Mais il m’a quand même semblé que c’était pas si mal, pour une fois. Et puis double-effet Kiss Cool : Un stade plein, et 3 points, voilà qui va refaire un moral à ma Colonne Recettes !!! Donc on continue comme ça. Enfin ... après le Derby quoi !!».

Salut les Groupies !

Votre cowboy @JossRandall42 est de retour pour sa 295ème chronique, après ASSE-RCSA du samedi 2 novembre.

« J’avoue j’en ai bavé pas vous... », qu’il chantait le Grand Serge dans sa merveilleuse Javanaise ! Et bien oui, je l’avoue, samedi, je n’étais pas très optimiste en me rendant dans le Chaudron. Marqué par le weekend précédent sans doute, sans aller jusqu’à dire que j’étais joyeux comme un qui attend dans le salon d’un cancérologue avec ses radios sous le bras, je n’étais en tout cas ni rassuré, ni optimiste. Surtout que j’avais en tête le souvenir d’une équipe de Strasbourg bien plus impressionnante offensivement que ce que ce que j’ai vu samedi. Mais bon, j’avais pour excuse que ces derniers temps à l’ASSE, l’ambiance était poisseuse comme une fellation par une accro aux Coteaux du Layon.

Mais j’ai surtout eu le tort de ne pas faire suffisamment confiance à l’excellent @pguillou42, qui avait tout vu avant les autres, et nous avait annoncé cette victoire dans le @SainteNightClub de lundi !! Quel Talent ce Pat, c’est le Clint Eastwood du SNC. Confirmant ainsi que le monde se divise en deux catégories. Ceux qui connaissent et sentent le foot. Et ceux qui creusent.

Bon ben d’accord, moi ces derniers temps, côté prono, je creuse, ça va hein, tout le monde a le droit à son coup de mou !! 😊

CHAPITRE 1 : COUP TACTIQUE ET COUP GAGNANT

Après SCO-ASSE, il n’était pas content le JOSS_RAN_DALL’OGLIO !! Non, comme disait Coluche, quand il a la tête rentrée dans les épaules c’est qu’il n’est pas content !! On le connaît le Cévenol, pas du style à avoir le regard fuyant comme une truite fario entre les doigts d’un pêcheur parkinsonien. Les murs avaient tremblé, et ses mots et surtout ses yeux - parait-il - reflétaient autant de tendresse que ceux d’un chat siamois venant de se faire prendre la queue dans une porte blindée.

Sauf que ... mon Olivier, c’est bien beau de tomber sur tes joueurs comme la vérole sur bas clergé, à juste titre pour certains, mais tu as juste oublié de dire qu’à ANGERS, tu es le premier à avoir fait un mauvais match. Mauvais choix de joueurs, mauvaise approche tactique. Tu avais notamment reproché à tes joueurs de jouer « trop haut », comme « au quartier » ... Mais es-tu bien sûr qu’eux seuls en avaient décidé ainsi ? Un doute ma bite.

Samedi contre RCSA, mon CRÈVE_LA_DALL’OGLIO, tu n’as pas fait un bon match, tu as fait un très bon match.

Les strasbourgeois auront beau chouiner et tenter d’expliquer leur pauvre match en rejetant la faute sur l’adversaire qui a « posé le bus », façon moins élégante de dire qu’on a joué tout le match « Bloc bas » (Coucou Florentin et Paul !!), j’ai juste envie de leur répondre que c’est une façon de jouer, si elle est bien maitrisée. Tout le monde ne peut pas être le PSG. Oui l’ASSE a accepté de laisser le ballon, de défendre tous ensemble avec des lignes serrées et en renforçant l’axe, avec un rôle un peu nouveau pour EKWAH_MA GUEULE_QU'EST_CE_QU'ELLE_A_MA_GUEULE, redescendant très souvent entre les deux Centraux.

Et ça a bien marché, et pour le moment, c’est probablement la meilleure stratégie, payante en tout cas pour battre, quitte à souffrir, les équipes supposément très offensives, mais qui n’aiment que la transition et les espaces.

Donc j’ai envie de dire : BRAV’ODO ! Well done, et bravo aussi aux joueurs qui ont su appliquer la stratégie, tout au long de la partie, avec cette fois des entrants qui furent dans la continuité et non dans la rupture. Des joueurs qui auront su défendre ensemble d’une part, avec des lignes bien serrées, mais aussi profiter des transitions pour marquer deux buts et se créer encore 2 ou 3 autres situations très favorables.

Mais comme pour être complet, il convient toujours de lire la qualité d’une performance à l’aune de la qualité de l’adversité. Et là, je souligne quand même un bien décevant RCSA, qui après un début de saison Hard Rock était déjà annoncé par certains comme un possible challenger pour le TOP 5. Ils en sont loin. Et même s’ils ont eu quelques situations très favorables en première mi-temps, ils n’auront fait que confirmer le souverain poncif « dominer n’est pas jouer », et que la possession ne fait pas tout (65% en première mi-temps), et que les situations, il faut les transformer, sinon tu restes à jamais un esthète impuissant. Tous les artisans de France et de Navarre te diront qu’à la fin du chantier, il faut facturer, sinon tu mets rapidement la clé sous la porte.

Quant au très attendu NANASI (mineure), dont on a fait tant de gorges chaudes cet été autour d’une possible arrivée à l’ASSE, et bien il est passé samedi plus inaperçu qu’un furoncle sur le nez de Monica Bellucci.

CHAPITRE 2 : QUAND AU MILIEU NE COULE (ENFIN) PLUS UNE RIVIÈRE

Notre ASSE a fait un très bon match samedi. Le genre de partie où on serait presque tentés de mettre 10 à tout le monde, comme à l’école des fans, dans l’euphorie du moment.

Même si je ne cache pas que je n’ai pas trouvé dingues les prestations de YVANN_LE_FRANC_MAÇON, qui pour son retour n’aura pas fait oublier BRICE_DENNIS_APPIAH, et dans une moindre mesure, une petite déception aussi sur le match de BOAKYE_PROFITE_LE_CRIME, dont j’attendais mieux après ses intéressantes courtes dernières prestations. Mais en ce qui le concerne, je pense que ça vient aussi justement de qui il avait juste derrière lui.

Mais si on devait retenir un point très positif, c’est qu’un milieu à peu près performant est en train de se dessiner, et on constate qu’il est aux deux tiers différents de celui de début de saison.

En tout cas ODO a compris qu il ne fallait plus qu'il s'ôte MOUTON (désolé, mais contractuellement, je suis tenu par Boss_Alesque à mettre au minimum une vanne que mon Hool’s @JeremChatonnier puisse comprendre, aussi pauvre fût-elle). J’aime beaucoup ce mec-là. Affichage tête haute, des rotations du buste qui fileraient le torticolis à un matador, une technique moyenne mais assurée, beaucoup d’activité, une belle frappe. Voilà qui devrait suffire pour reléguer durablement notre MOUEFFEK_LA_POLICE, encore un rien adipeux (mais a dit bien !) sur le banc des remplaçants. Là où est – pour le moment – sa vraie place. D’ailleurs au passage, ce n’était pas le WE de nos « pépites » du Centre, puisque j’ai vu qu’en N3, AMOUGOU_DE_LUXE et ses potes avaient pris une dégelée. Mais pour ce dernier je n’en démords pas, ce n’est pas son talent qui est en cause, mais sa surutilisation.

On en a déjà parlé plus haut, mais ce rôle un peu nouveau pour EKWAH_MA GUEULE_QU'EST_CE_QU'ELLE_A_MA_GUEULE, plus bas dans un bloc plus bas, semble lui aller mieux que des escarpins à un catcheur, lui qui sortait de deux matchs moyennasses.

Mais la très bonne surprise, c’est surtout le retour en lumière de BOUCHOUARI_POTTER ! Déjà je n’ai pas souvenir de l’avoir vu terminer un match qu’il avait commencé depuis très longtemps. Preuve que ça a l’air de mieux se passer entre ses deux oreilles mais aussi dans les jambes et le reste. C’est simple, comme dit souvent un pote, on dirait qu’il a tellement changé que c’est plus facile de le reconnaitre quand on ne le connait pas ! 😊

Mais attention, restons calmes, c’est juste un match. Je reste impassible (d’ailleurs, à l’impassible nul n’est tenu, non ?). Mais s’il lui prenait la bonne idée de reproduire ce genre de prestations sur 10 à 15 matchs de suite, on pourrait presque se demander s’il ne serait alors pas notre meilleure « recrue » du mercato.

En bref, même si tout ça est encore jeune, l’ASSE et ODO ont peut-être trouvé quelques certitudes au milieu, et il me paraîtrait aussi abra qu’adabrant de changer ça maintenant, n’en déplaisent à tous les « istes » de X qui voient les deux « pépites » du Centre avec les yeux de l’Amour.

Souvenez-vous qu’on ne fait pas d’homme laid sans se casser les deux.

EN CONCLUSION : C’EST QUAND MÊME JUSTE UN PEU RASSURANT. ET C’EST TOUT POUR L’INSTANT

Après cet ASSE-RCSA, on peut affirmer que si ce n’est pas encore du solide, ça a déjà cessé d’être fluide. On commence à tenir la bonne viscosité, faut continuer à tourner la sauce.

Pour autant, je ne suis pas du genre à brûler un jour ce que j’ai aimé hier, ni inversement d’ailleurs, même si c’est une tendance très répandue sur les réseaux sociaux. Ce n’est pas ce simple match qui va me faire changer tout de suite mon Fusy Yama des pôles, comme on dit au Japon !

Ce match apporte une pierre à l’édifice de la construction du maintien (et 3 points pour ma Micheline aussi) et on peut commencer à imaginer le maintien en L1 avec ce milieu, et cette animation offensive. Mais je n’en démords pas, il faudra renforcer derrière car nos mecs limités ne pourront pas toujours être à 185%, ils se blesseront, ils seront suspendus ... donc Papy Larry si tu m’entends, je compte sur toi pour me corriger ça à l’amère Catho D’Hiver. Je t’en saurai tellement de gré que tu ne sauras plus où le mettre !!!

Après attention, en bas du classement l’étau se resserre comme dit ma vilaine Banquière @jupra42. Toutes les équipes de « notre » championnat gagnent, y compris contre des supposés ‘gros’, à part Montpellier. Nous voilà barragistes, mais à seulement 3 points de la 9ème place. Il suffirait d’une victoire chez les Fumiers de mon Rakouste dimanche prochain et Hop !!! (Bon ça va, on a le droit de déconner quand même, non, ou bien ??!!)

Mais ne boudons pas notre plaisir, car ce fut un beau match, un beau résultat et plus largement, une bien belle journée, car je vous ai fait grâce (comme disait Rainier à sa pauvre dame) de l’ambiance fabuleuse du Chaudron, une nouvelle fois, qui donne déjà très envie d’être à ASSE-OM pour voir ce que ça donnera avec les balcons !! Et d’une inoubliable soirée Croziflette deux heures avant le match avec les potes du Gang Des Binouzes. Comme dit mon Stacho : Propre !!!