L’ASSE a parfaitement lancé son mois de novembre, ce samedi soir face à Strasbourg. Un 3eme succès cette saison qui fait du bien au têtes avant le derby. Les Verts n’ont pris que 3 points durant le mois d’octobre. 3 points offerts par un homme qui a marché sur l’eau. Zuriko Davitashvili a brillé le mois dernier avec l’ASSE. Il est en lice pour remporter une récompense prestigieuse.

Davitashvili en feu lors du mois d’octobre

Le mois d’octobre 2024 a l’ASSE était le mois de Zuriko Davitashvili. Les hommes d’Olivier Dall’Oglio l’ont débuté par un succès 3-1 contre Auxerre. Le géorgien avait inscrit les 3 buts de son équipe pour ouvrir son compteur dans l’Élite. 2 semaines plus tard, après une trêve internationale, l’ASSE s’inclinait 2-0 face à Lens. Le week-end dernier, l’ASSE se déplaçait à Angers pour le compte de la 9ème journée de Ligue 1. Les Verts se sont inclinés 4-2 face à un concurrent direct. Les 2 buts stéphanois ont étés inscrits par un seul homme : Zuriko Davitashvili.

L’ancien Bordelais a tout simplement été impliqué sur les 5 buts stéphanois lors du mois d’octobre, puisqu’il les a tous inscrits. Une performance d’autant plus remarquée car il a été impliqué sur 7 des 8 premiers buts de l’ASSE cette saison. Ce samedi, cela marquait la première fois que les Verts marquaient au moins un but dans un match, sans que Zuriko Davitashvili ne soit impliqué.

Une nomination pour le titre de joueur du mois

Ce dimanche, les nommés aux trophée UNFP du joueur du mois d’Octobre en Ligue 1 ont étés révélés. Le Parisien, Bradley Barcola, le Lillois, Lucas Chevalier et le Stéphanois, Zuriko Davitashvili sont en course. L’international géorgien est récompensé de ses bonnes performances qui lui ont permis d’inscrire 5 buts en 3 matchs. Il avait déjà réalisé 2 passes decisives le mois précédent mais attendait son premier but sous ses nouvelles couleurs.

