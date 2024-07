Le sélectionneur de la Nouvelle-Zélande Olympique, Darren Bazeley s’est exprimé en conférence de presse. Il a été questionné par un journaliste sur la situation de Ben Old et sa participation ou non à la compétition. Retranscription du moment.

Darren, Ben Old étant indisponible pour le premier match, pouvez-vous simplement parler de ce qui se passe avec lui, quelle est sa situation ?

« Oui, c’est un joueur avec lequel je suis régulièrement en contact. Il est évident qu’il a changé de club. Dans le cadre de ce processus, il a dû passer une visite médicale assez poussée. Au cours de cette visite médicale, ils ont décelé une légère blessure à la cheville, qui n’était pas suffisamment grave pour empêcher le transfert. Mais il a suivi un traitement et une rééducation au club en ce moment. Nous attendons et travaillons avec lui et le club pour voir s’il est en pleine possession de ses moyens et capable de jouer les matches.

C’est évidemment quelqu’un que nous aimerions faire venir s’il est disponible pour nous. Le fait qu’il soit très proche de la France est un avantage, car il n’y aurait pas de distance à parcourir pour lui. Il n’y aurait pas beaucoup de distance à parcourir pour qu’il rejoigne l’équipe en cas de besoin. Il semble donc qu’il y ait un point d’interrogation sur sa disponibilité après le match contre la Guinée. Est-ce que c’est son club qui est responsable de cette question ? Un peu des deux. Je veux dire, oui, il est évident que le club est impliqué dans ces discussions, mais le club était à l’origine très heureux qu’il participe. »

Et la décision dépend finalement de l’ASSE ou du joueur ?

Un peu des deux. Je veux dire, oui, évidemment, le club est impliqué dans les discussions. Le club était à l’origine très heureux pour lui de le voir participer. Je pense donc que la chose la plus importante maintenant est que la forme physique de Ben et le moment de son rétablissement après cette légère blessure n’aggravent pas les choses. Le fait d’entrer en jeu et de jouer n’aggraverait pas la situation.

Nous le suivons donc en permanence pour voir comment se passe sa rééducation et son rétablissement dans son club. Nous espérons que tout se passera bien dans les prochains jours et que tout le monde sera convaincu que le fait de jouer un match pour nous ne le fera pas reculer de quelques semaines lorsqu’il reprendra le chemin de son club au début de la saison. Je vous remercie. »

Indisponible pour le match contre la Guinée, le staff néo-zélandais espère donc compter sur Ben Old pour les deux matchs suivants. La Nouvelle-Zélande jouera la Guinée le 25 juillet, les États-Unis le 28 juillet et la France le 31 juillet). Alors qu’Olivier Dall’Oglio envisageait de le faire jouer contre Villareal ce samedi…