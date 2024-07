L’ASSE ouvre un nouveau chapitre de son histoire cette saison. Après avoir offert une parenthèse contrariante, le club retrouve la ligue 1 et l’élite du football français. Ils figureront donc parmi les 18 meilleurs clubs français cette année et tenteront de figurer au mieux dans un championnat qui s’annonce à suspense.

Le championnat va bientôt commencer également pour la formation. Nous allons tenter de mettre en lumière les 10 joueurs qui pourraient exploser la saison prochaine de la réserve au groupe U19.

Des explosions attendues

Cheikh Fall (2004, milieu de terrain de la réserve de l’ASSE)

L’excellent milieu de terrain, arrivé en provenance du partenariat de Guédiawaye a signé professionnel jusqu’en juin 2026. Très complet, il a livré une excellente saison avec le groupe réserve. Il survole les débats en national 3 et doit s’offrir une opposition plus forte. Alors qu’un prêt pourrait lui offrir une étape intermédiaire, il ne peut prendre part à la préparation pour cause de blessure au genou.

Évidemment qu’il faudra voir comment il revient de sa lourde de blessure qui l’aura éloigné des terrains pendant plusieurs mois mais il présente vraiment un profil qui peut faire une carrière au haut niveau du football.

Karim Cissé (2004, milieu offensif)

Le fantasque milieu offensif est attendu cette saison. Après avoir vécu sa première saison complète sans être embêté par les problèmes administratifs, il doit désormais confirmer les belles choses entrevues lors du début de saison 2023-2024. Pour rappel, Karim Cisse a participé à 9 matchs en ligue 2 et est devenu international guinéen en disputant la Coupe d’Afrique des Nations. Actuellement en soin suite à une opération du pubis (pubalgie), il devrait retrouver les terrains au courant du mois d’août. L’année enfin de l’explosion pour ce joueur pétri de talent ?

Mathis Amougou (2006, milieu de terrain de la réserve de l’ASSE)

Apparu à quelques reprises avec le groupe professionnel, il est véritablement le joyau du centre de formation. Actuellement surclassé avec l’équipe de France U19, il livre des prestations qui attirent forcément l’œil. Mathis Amougou fait face à un nombre important de « joueurs confirmés » devant lui. Néanmoins, il pourrait mettre un grand coup de pied dans la fourmillière pour s’imposer et venir une vraie solution de rotation dans l’effectif professionnel. L’année de l’explosion pour le joueur sous contrat jusqu’en juin 2026 avec son club formateur ? C’est ce que tous les supporters de l’ASSE attendent !

Axel Dodote (2007, défenseur central des U19-réserve)

Ce défenseur central très rugueux entre dans sa dernière année de contrat aspirant ! Ainsi le joueur et le club auront une discussion durant l’année pour définir son avenir (contrat pro, contrat stagiaire ou laissé libre). Au regard de la saison qu’il vient d’effectuer, il se présente comme une option crédible au contrat professionnel. Il a montré cette saison en U17 mais aussi en U19 lorsqu’il était surclassé qu’il avait un réel potentiel. Recruté comme milieu de terrain sur la région parisienne par le Duo Karouni-Anquetil, il a ensuite été repositionné en tant que défenseur central. L’année de l’explosion pour lui, à l’image d’un Mayilla ou Agesilas durant la saison 2023-2024 ?

Djylian N’guessan (2008, attaquant des U19-réserve)

Il est probablement le joueur en compagnie de Mathis Amougou qui fait le plus parler auprès des supporters. D’une précocité folle, cette machine à but marque dans toutes les équipes avec lesquels il évolue. Lors de la saison 2023-2024, il aura inscrit une trentaine de buts toutes compétitions confondues (U17-U19-Gambardella-EDF U16). Très courtisé, il effectue actuellement la préparation avec le groupe réserve. Il a déjà inscrit deux buts en autant de match avec l’équipe de Razik Nedder. À 15 ans (il aura 16 ans le 30 août prochain), il figure parmi les joueurs les plus prometteurs de l’académie. Au point d’obtenir déjà du temps de jeu avec l’équipe réserve ? C’est une option à ne pas écarter dans le Forez !

Crédit photo : asse.fr