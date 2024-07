L’ASSE se prépare assidûment pour se maintenir dans l’élite. Pour dire peu, les Verts ont acquis la promotion au forceps après deux tours de barrages face à Metz. Mais avec l’arrivée du Groupe Kilmer Sport, Saint-Etienne dispose désormais de moyens pour bien figurer. Déjà cinq joueurs ont rallié les troupes d’Olivier Dall’Oglio, et certains Verts postulent pour les Jeux Olympiques.

Ben Old s’est engagé sur la durée avec l’ASSE. En effet, un contrat jusqu’en 2028 lie le club du Forez, avec l’attaquant de 21 ans. Le natif d’Auckland (Nouvelle-Zélande) débarque avec une solide réputation dans son pays natal. Ben Old a réalisé la meilleure saison de sa carrière, en marquant cinq fois et en délivrant quatre passes décisives. Après 71 rencontres avec son club, le Stéphanois a annoncé être heureux d’évoluer en Europe la saison prochaine.

Ben Old : « Je suis très heureux de rejoindre l’ASSE et de débuter un magnifique challenge pour moi et pour ma famille. Évoluer en Europe a toujours été un rêve, alors rejoindre un club comme Saint-Étienne avec une telle ferveur… Je vais découvrir le football français, mais l’ASSE est déjà pour moi un grand club, historique, avec de nombreux supporters. Je suis très fier d’en faire partie. »

Olivier Dall’Oglio, entraîneur de l’ASSE : « Ben est un très jeune joueur, courageux, qui arrive de l’autre bout du monde et avec lequel il faudra faire preuve de patience. Mais il a les capacités nécessaires pour amener quelque chose d’intéressant. C’est un profil percutant, très généreux dans les efforts, qui joue essentiellement à gauche même s’il peut évoluer à plusieurs postes. »

Le Stéphanois a été annoncé comme participant aux Jeux Olympiques d’été 2024 par la fédération néo-zélandaise. Un programme chargé attendait le joueur de 21 ans, avec trois rencontres programmées (Guinée le 25 juillet, États-Unis le 28 juillet et la France le 31 juillet). Mais alors qu’il était présent au stage de préparation au Chambon-sur-Lignon, Anthony Perrel affirme que l’attaquant ne se rendra pas aux Jeux Olympiques. Selon EVECT, Ben Old aurait renoncé de lui-même à sa participation. Le Stéphanois serait en effet touché à la cheville.

Depuis, aucune communication du club ou de la fédération, alors que la première opposition est dans deux jours.

Pourtant ce mardi, le journaliste du NZ Stuff Phillip Rollo assure que la fédération néozélandaise compte bien sur le joueur pour le tournoi. Si le Stéphanois n’est pas habilité à disputer la première rencontre, ce dernier pourrait rejoindre sa sélection en cas d’aptitude à jouer.

Riley Bidois has been ruled out of the Paris Olympics with a hamstring injury and replaced by Newcastle Jets player Lachlan Bayliss. Ben Old, who hasn’t joined the team, is unavailable for the first game but NZ Football are hopeful he will become available later in the tournament

— Phillip Rollo (@ByPhillipRollo) July 22, 2024