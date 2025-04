À l'issue de la rencontre entre Lens et l'ASSE (1-0), Eirik Horneland (ASSE) et Will Still (Lens) se sont exprimés au micro de DAZN afin de partager leurs impressions suite à la défaite stéphanoise !

Will Still (Entraîneur de Lens) : "Je pense qu’à part le penalty, qui reste discutable, on a inscrit un but parfaitement valable. Dans l’ensemble, on a maîtrisé et bien géré une grande partie de ce match. Ils ont eu quelques opportunités, surtout sur coups de pied arrêtés ou en transition, mais globalement, on a été solides. Ce match, finalement, résume assez bien notre saison : on propose du jeu, on se crée des occasions, mais il nous manque encore de l’efficacité pour tuer les matchs plus tôt. Et puis, on commet une erreur qui aurait pu nous coûter cher. Heureusement, Matt a bien répondu présent. Et à force de persévérance, on a fini par convertir une occasion. C’est une vraie satisfaction de prendre six points sur deux matchs à domicile."

Will Still (Lens) : "Dans l’état d’esprit, franchement, il n’y a rien à redire"

"On a essayé. C’est ce que je voulais : qu’on pousse, qu’on montre une attitude positive. Et ça a été le cas. On s’est créé de nombreuses situations, parfois franches, parfois moins, mais on a été entreprenants. Dans l’état d’esprit, franchement, il n’y a rien à redire. C’est très, très positif. On voulait les empêcher de construire avec leur jeu court et leur recherche du troisième homme, qu’ils maîtrisent bien. On les a forcés à jouer long, et dans ce registre, on savait qu’on avait de la taille, de la présence sur les deuxièmes ballons. Sur de larges séquences, on a été totalement en maîtrise. C’est une vraie satisfaction.

Et puis on marque deux très beaux buts, bien construits collectivement. C’est important que les remplaçants aient pu faire la différence. On nous a souvent pointés du doigt sur cet aspect. Aujourd’hui, ils ont répondu présent, et c’est très bien que ça se traduise sur le terrain."

Eirik Horneland (ASSE) : "Une équipe de Saint-Étienne capable de se créer des occasions"

Eirik Horneland (Entraîneur de l'ASSE) : "C’était un match difficile aujourd’hui. Ils ont été agressifs dès le début, ils ont eu la possession et ont dominé du début à la fin. On aurait pu mener avec un penalty qui, à mon sens, était justifié. On a tout de même vu une équipe de Saint-Étienne capable de se créer des occasions en première période. Mais Lens a montré plus d’agressivité, plus d’intensité dans le pressing. Ils ont été présents sur les deuxièmes ballons, aussi bien offensivement que défensivement.

Le penalty manqué par Cardona ? C’est le football. On n’aime jamais ça, mais il faut rester fair-play. Ce sont des choses qui arrivent dans tous les matchs. Ce n’est pas ce qui nous a fait perdre aujourd’hui."