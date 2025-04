La course au maintien en Ligue 1 s’emballe et l’AS Saint-Étienne voit ses concurrents directs engranger des points précieux. Retour sur les résultats du week-end qui compliquent la tâche des Verts après leur défaite à Lens (1-0).

Le week-end a été riche en enseignements pour les supporters de l’ASSE. Si les Verts n'ont pas joué, leurs concurrents ont, eux, marqué des points cruciaux dans la lutte pour le maintien. À commencer par Le Havre, qui s’est imposé avec autorité sur la pelouse de Montpellier (0-2). Grâce à des buts signés Yassine Kechta et Andréas Touré, les Havrais sortent provisoirement de la zone rouge et prennent une longueur d’avance sur Reims, désormais premier relégable.

De son côté, Reims a connu une nouvelle désillusion à domicile en s’inclinant face à Strasbourg (0-1), sur un but d’Ismaël Doukouré. Les Rémois enchaînent une quatrième défaite consécutive et sombrent dangereusement, alors qu’ils semblaient encore hors de danger il y a quelques semaines.

Saint-Étienne recule, Montpellier au bord du gouffre

Avec ces résultats, l’AS Saint-Étienne glisse à l’avant-dernière place du classement avec 23 points, soit trois unités de retard sur Reims et quatre sur Le Havre. L’espoir reste permis, mais il faudra impérativement engranger des points lors des prochaines journées, notamment contre des adversaires directs. Le calendrier des Verts s’annonce tendu et chaque point comptera double.

Montpellier, bon dernier avec seulement 15 points, semble pour sa part condamné. La défaite contre Le Havre a confirmé leur incapacité à réagir. Leur attaque en berne et leur défense friable (-33 de différence de buts) ne laissent que peu d'espoir de redressement.

Une lutte à trois pour un seul ticket en ligue 1 ?

En l’état actuel, la lutte pour le maintien semble désormais se jouer entre Saint-Étienne, Reims et Le Havre. Si Angers et Nantes restent mathématiquement concernés, ils disposent encore d’une courte avance qu’il faudra grignoter. Le moindre faux pas pourrait coûter très cher.

L’ASSE devra compter sur la solidité de son collectif, l’expérience de ses cadres et le soutien du Chaudron pour renverser la vapeur. La mission survie est lancée, et chaque week-end devient une finale.

Source : LFP, Résultats Ligue 1 - Journée 28

