L'ASSE se déplaçait à Lens pour y affronter l'équipe de Will Still ce dimanche à 15h. En urgence de points, les joueurs d'Eirik Horneland ne pouvaient se permettre de revenir les mains vides dans le Forez. D'autant plus avec le scénario catastrophique de la semaine dernière. Résumé de la rencontre.

L’AS Saint-Étienne a bien failli marquer un but dès la première minute. Lancé dans le dos de la défense, Davitashvili a vu sa frappe fuir le cadre alors que le but était quasiment vide. Malmenés dans tous les compartiments du jeu, les Verts ont énormément souffert face à la pression constante du RC Lens. Les occasions se sont multipliées pour les Nordistes, mais Gautier Larsonneur a multiplié les parades décisives. Quand ce n’est pas le gardien stéphanois, c’est la réussite qui a sauvé l’ASSE.

Mais dans le temps additionnel, Davitashvili a obtenu un penalty après une faute dans la surface. Cardona s’est chargé de la sentence… mais a vu sa frappe détournée par un gardien lensois impérial. Score vierge à la pause !

Lens – ASSE : la domination lensoise finit par payer

La deuxième période est repartie sur les mêmes bases : Lens a continué d’asphyxier une équipe stéphanoise incapable de ressortir le ballon. Les Verts n’ont pas cadré la moindre frappe et n’ont jamais semblé en mesure d’inverser la tendance.

À force de subir, l’ASSE a fini par craquer. Sur un nouveau débordement de Machado côté gauche, le centre en retrait trouve parfaitement Kouyalipou qui ajuste Larsonneur pour l’ouverture du score à l’heure de jeu. Un but mérité tant les Lensois ont dominé les débats.

Si la réaction d’orgueil en fin de match a permis aux Verts de se projeter un peu plus, elle n’a jamais inquiété le bloc lensois. Ce revers 1-0 laisse un goût amer, car l’ASSE n’a rien montré offensivement.