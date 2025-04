À l'issue de la rencontre entre Lens et l'ASSE (1-0), les différents acteurs de la rencontre, jouée pour le compte de la 28ème journée de Ligue 1, se sont exprimés au micro de DAZN. Extraits.

Andy Diouf (Joueur de Lens) : "Cette victoire nous fait du bien. On tenait à repartir sur une série positive après la défaite dans le derby. On voulait débuter fort, et je pense qu’on l’a plutôt bien fait en marquant au bon moment. En première mi-temps, on s’est créé de bonnes situations, même si le match était assez équilibré. En deuxième, on s’est dit qu’il fallait vraiment mettre de l’intensité dès la reprise. Avec le soutien du public à domicile et ce qu’on a su produire, on a réussi à faire la différence. De notre côté, on garde les pieds sur terre. Il reste six matchs, on va les prendre les uns après les autres, et on fera les comptes à la fin."

Goduine Koyalipou (Lens) : "Ça fait énormément plaisir de marquer"

Goduine Koyalipou (Joueur de Lens) : "Ça fait énormément plaisir de marquer, surtout à domicile. C’est mon tout premier but ici, donc je suis très fier. Franchement, on est très contents de cette victoire. Il faut continuer sur cette lancée. Pour moi, c’est simple : il faut reproduire à fond ce que je fais à l’entraînement, aider l’équipe, et rester présent dans la surface, parce que c’est là où je suis le plus dangereux. C’est une vraie fierté, vraiment. Je l’attendais depuis longtemps, ce but. Il est enfin arrivé. Je rends gloire à Dieu. J’ai la foi, j’ai toujours cru en moi, et aujourd’hui, ça a payé.

Je travaille dur chaque jour à l’entraînement. Je sais qu’en tant qu’attaquant, on n’a pas cinquante occasions par match, donc il faut être prêt quand l’opportunité se présente. Et aujourd’hui, je l’étais. L’objectif est clair : prendre chaque match au sérieux, tout donner, et les gagner un par un. On ne se prend pas la tête, on bosse énormément. Pour nous, chaque match, c’est une finale."

Léo Pétrot (ASSE) : "Il reste six matchs, ce seront six finales"

Léo Pétrot (Joueur de l'ASSE) : "En première période, on a réussi à se créer des situations, avec Zuriko notamment, ou encore Flo sur ce centre en retrait, sans oublier le penalty. Mais eux aussi se sont montrés dangereux. Je pense qu’on a manqué de maîtrise dans ce match, surtout avec le ballon. Ils sont venus nous presser très haut, et on n’a pas su contourner ce pressing. Les seconds ballons nous ont fait mal. J’ai vraiment l’impression que c’est là-dessus que le match s’est joué.

En deuxième mi-temps, on a essayé d’être solides, tout en se créant des occasions. Mais encore une fois, on a souffert sur les seconds ballons. Et sur un centre, ils marquent ce but... et derrière, on n’arrive pas à revenir. Depuis le début de la saison, on savait que le maintien serait difficile. Il se jouera jusqu’au bout. Il reste six matchs pour aller le chercher, tout simplement. De notre côté, le discours reste le même. Ce soir, il y a forcément de la frustration avec le scénario, ce penalty qu’on rate… et ensuite, on ne parvient pas à égaliser. Mais voilà, on reste tous unis. Il reste six matchs, ce seront six finales, et on donnera tout jusqu’à la dernière minute."

Maxime Bernauer (Joueur de l'ASSE) : "Pour une fois, le penalty était en notre faveur. Depuis le début de la saison, on en a concédé pas mal contre nous. Là, il arrivait au bon moment. Ça aurait pu récompenser une bonne période où on a réussi à les mettre en danger sur quelques situations. Mais c’est un peu à l’image de notre saison : on a l’opportunité de tuer le match, on ne le fait pas… et derrière, on se fait punir. Franchement, je ne sais même plus quoi dire.

C’est dommage, parce que la première mi-temps est bonne, dans les intentions, dans les efforts. On était là. En seconde période, physiquement, c’était plus compliqué. Ils ont mieux utilisé la largeur et nous ont mis davantage en difficulté. C’est une bonne équipe, surtout chez elle, avec de très bons joueurs. Et ce penalty manqué… Il aurait pu tout changer."

Maxime Bernauer (ASSE) : "Des choses qu'on a réglées en interne. Il y a des tireurs désignés !"

"On a réglé certaines choses en interne. Il y a des tireurs désignés. On ne va pas s’acharner sur Cardo. Il a pris ses responsabilités, ça aurait pu être un autre. Collectivement, on doit aussi être capables de concrétiser.

Le plus important, c’est de rester unis. C’est la seule façon d’y arriver. Tant qu’on est encore en vie, on ne lâchera rien. Il reste six matchs, six finales. Évidemment, on peut faire mieux dans les intentions, mais aussi techniquement. On a rendu trop de ballons dans l’entrejeu. C’était difficile de sortir proprement de notre camp, surtout sur les 6 mètres, car ils nous pressaient en un contre un partout.

Et même quand on réussissait à ressortir, il nous a souvent manqué de la justesse dans le dernier geste. On doit encore progresser là-dessus. On le sait. J’ai l’impression de dire la même chose chaque week-end… Mais tant qu’on a encore une chance, on ne doit rien lâcher."