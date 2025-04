À deux jours de la rencontre face à l’ASSE, Will Still (RC Lens) a fait le point sur son effectif. Plusieurs absents sont d’ores et déjà confirmés côté lensois, et d’autres restent très incertains. Une aubaine pour les Verts ?

En conférence de presse ce vendredi, Will Still a confirmé une cascade d’absences dans les rangs sang et or. La plus notable concerne Jonathan Gradit, véritable taulier de la défense artésienne avec 18 titularisations cette saison. Touché à l’arcade, le défenseur souffre d’une infection qui l’empêche même d’ouvrir l’œil normalement. Son absence est actée pour la réception de Saint-Étienne ce dimanche.

Autre incertitude importante : Juma Bah, victime d’un choc à la tête. S’il a repris l’échauffement collectif, il n’est toujours pas jugé apte à reprendre la compétition. Le joueur a passé une batterie de tests médicaux, neurologiques et dentaires. Une décision sera prise à la dernière minute, mais sa présence reste hautement incertaine.

Enfin, Jérémy Agbonifo, recrue offensive hivernale, est cloué au lit depuis plusieurs jours. Malade, il n’a pas encore réintégré le groupe et son état n’offre que peu d’espoir quant à une apparition dans le groupe pour dimanche.

Des absences qui s’ajoutent à une infirmerie déjà bien remplie à Lens

Le RC Lens doit également composer avec les blessures de Rémy Labeau-Lascary, Jhoanner Chavez et Martin Satriano, tous trois absents de longue date. Si Satriano pourrait retrouver l’entraînement adapté d’ici une dizaine de jours, il ne sera évidemment pas disponible face à l’ASSE.

En tout, ce sont au moins quatre absents, et potentiellement six, que Will Still devra gérer. Un casse-tête pour le coach lensois, surtout face à une équipe stéphanoise qui viendra jouer sa survie avec une intensité de tous les instants.

L’ASSE, quasi au complet pour ce déplacement crucial

À l’inverse, Eirik Horneland peut compter sur un groupe presque au complet. Seul Augustine Boakye est forfait. Lucas Stassin, ménagé cette semaine, sera bien présent. De quoi offrir à l’entraîneur norvégien un avantage précieux dans la gestion de ses forces. Le RC Lens, en manque de confiance et confronté à des choix contraints, devra se méfier de Verts en quête de points et de rachat. Le piège est grand ouvert au stade Bollaert.