À l’orée de la 28ᵉ journée, la course pour le maintien en Ligue 1 s’intensifie. Six clubs se tiennent en 5 petits points, et ce week-end pourrait bien faire basculer la dynamique de chacun. Tour d’horizon des enjeux.

Portée par une décision favorable de la LFP cette semaine, qui lui a attribué la victoire sur tapis vert contre Montpellier, l’AS Saint-Étienne (17e, 23 pts) se déplace à Lens dimanche à 15 h. Les Verts reviennent à une longueur du premier non relégable et barragiste (Le Havre, 16e, 24 pts) et peuvent sortir de la zone rouge en cas de bon résultat.

La dynamique semble positive avec un groupe renforcé par les retours de ses blessés exceptés Augustine Boakye. Mais Lens, solide à Bollaert, ne sera pas un cadeau. Horneland et ses hommes devront faire preuve d’efficacité pour lancer leur sprint final.

Montpellier – Le Havre : duel à quitte ou double

Autre match crucial pour le bas de tableau : Montpellier (18e, 15 pts) reçoit Le Havre (16e, 24 pts) dimanche à 17 h 15. C’est probablement l’ultime chance pour les Héraultais de se relancer, eux qui restent sur 5 défaites consécutives et qui affichent une différence de buts catastrophique (-41).

Pour Le Havre, c’est l’occasion rêvée de prendre une bouffée d’air avant un enchaînement cauchemardesque (Rennes, PSG, Monaco, Marseille). Une défaite à la Mosson pourrait les faire chuter dans la zone rouge si Saint-Étienne performe.

Reims, Angers et Nantes sous pression

Dans cette lutte à six, Reims (15e, 26 pts) accueille Strasbourg. Les Rémois ont joué ce mercredi en Coupe de france. En cas de revers, les Champenois pourraient être dépassés par Le Havre ou voir recollé l'ASSE. Un match nul les maintiendrait en danger avec un calendrier difficile à venir (Lens, Toulouse, Montpellier, Nice, ASSE…).

Angers (14e, 27 pts) joue un très gros morceau ce samedi à 17 h avec un déplacement au Parc des Princes. Autant dire que les chances de ramener quelque chose de Paris sont minces. Là aussi, le risque de voir revenir les poursuivants est réel.

Quant à Nantes (13e, 27 pts), les Canaris se rendent à Nice vendredi soir. Entre pression et inconstance chronique, les Nantais peinent à enchaîner les bons résultats. La réception d’Angers (J32) pourrait bien devenir une finale avant l’heure.

Ligue 1 : Un classement resserré

13. Nantes – 27 pts (–15)

14. Angers – 27 pts (–19)

15. Reims – 26 pts (–12)

16. Le Havre – 24 pts (–28)

17. Saint-Étienne – 23 pts (–35)

18. Montpellier – 15 pts (–41)

Avec 7 journées restantes après ce week-end, chaque point comptera. Et à la lecture des calendriers, les confrontations directes seront nombreuses : ASSE – Reims (J33), Nantes – Angers (J32), Montpellier – Nantes (J34), Angers – Strasbourg (J33)… Autant de finales à venir.

Un week-end qui pourrait rebattre toutes les cartes

La 28ᵉ journée s’annonce comme un véritable juge de paix. Si les Verts venaient à l’emporter à Lens et que Montpellier s’impose face au HAC, la zone rouge serait totalement relancée. À l’inverse, une défaite de Sainté conjuguée à un succès havrais et une résistance de Reims pourrait creuser des écarts rédhibitoires. Dans tous les cas, les regards seront braqués vers le bas du classement ce week-end. Et dans cette Ligue 1 2024-2025 ultra serrée, chaque point vaut de l’or.

28ᵉ journée – Ligue 1 – Saison 2024-2025

Vendredi 4 avril 2025

🔹 20h45 – Nice 🆚 Nantes

Samedi 5 avril 2025

🔹 17h00 – Paris SG 🆚 Angers

🔹 19h00 – Brest 🆚 Monaco

🔹 21h05 – Lyon 🆚 Lille

Dimanche 6 avril 2025

🔹 15h00 – Lens 🆚 Saint-Étienne

🔹 17h15 – Reims 🆚 Strasbourg

🔹 17h15 – Rennes 🆚 Auxerre

🔹 17h15 – Montpellier 🆚 Le Havre

🔹 20h45 – Marseille 🆚 Toulouse