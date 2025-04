L'ASSE retrouvera enfin son grand rival, l'Olympique Lyonnais, dans un stade Geoffroy-Guichard en fusion. Après trois ans sans Derby à domicile, les Verts auront à cœur de faire vibrer leur public dans une enceinte qui promet d'être bouillante.

Depuis la dernière confrontation à Geoffroy-Guichard, en 2022, le Derby rhônalpin s’était absenté du Forez en raison de la relégation de l'ASSE en Ligue 2. Aujourd'hui de retour en Ligue 1, les Verts retrouvent leur meilleur ennemi dans une rencontre qui sent la poudre. Les supporters stéphanois, orphelins de cette affiche mythique, rêvent d'une soirée inoubliable et d'une victoire de prestige.

L'enjeu est immense, tant sur le terrain que dans les tribunes. Les groupes de supporters préparent déjà tifos et animations pour faire de ce retour un moment historique. L'ambiance s'annonce incandescente, et les joueurs de l'ASSE devront s'appuyer sur cette ferveur populaire pour transcender leur niveau de jeu et obtenir des points dans la course au maintien.

Une billetterie attendue avec impatience

La demande pour ce match historique s'annonce énorme. Le club a détaillé le calendrier d'ouverture de la billetterie :

Dès le 7 avril à 9h pour les abonnés.

à 9h pour les abonnés. Le 9 avril à 9h pour les membres Premium.

à 9h pour les membres Premium. Le 10 avril à 9h pour les acheteurs de Ligue 2.

à 9h pour les acheteurs de Ligue 2. Le 14 avril à 9h pour les membres Fan et le grand public.

Avec une telle attente, il ne fait aucun doute que Geoffroy-Guichard affichera complet le 20 avril prochain !

Un match crucial pour l'ASSE

Au-delà de l'aspect symbolique, cette confrontation sera également capitale sur le plan sportif. L'ASSE, en lutte pour assurer son maintien, devra répondre présent face à un OL toujours prêt à jouer les places européennes. L'engagement sera total et les Verts devront s'appuyer sur l'irrésistible ferveur de leur public pour faire chuter leur adversaire historique.

Les joueurs de l'ASSE savent qu'ils devront donner le maximum pour offrir à leurs supporters une victoire mémorable. Un succès dans le Derby pourrait être un tournant dans leur saison, apportant un élan de confiance et démontrant que l'ASSE a bel et bien retrouvé sa place parmi l'élite du football français.

Le retour du Derby à Geoffroy-Guichard s’annonce comme l'événement de l’année pour les supporters stéphanois. Rendez-vous le 20 avril à 20h45 pour une soirée qui promet d'être électrique !