Alors que le HAC joue sa survie en Ligue 1 ce samedi sur la pelouse du RC Strasbourg, son président Jean-Michel Roussier s’est exprimé dans les colonnes de Paris-Normandie. Lucide, combatif et un brin amer, il évoque la situation délicate de son club avant cette 34e et dernière journée décisive.

Battus par Marseille (1-3) lors de la 33ᵉ journée, les Havrais ont vu fondre sur eux l’AS Saint-Étienne, désormais à une seule longueur. Le spectre de la relégation directe plane donc au-dessus de la tête du club normand, qui devra éviter une contre-performance à Strasbourg pour conserver sa place de barragiste.

Malgré ce contexte sous pression, Jean-Michel Roussier veut rester confiant. Il salue la performance de son équipe contre l’OM : « J’ai trouvé notre match contre l’OM cohérent, convaincant même si ça n’a pas suffi. On aurait évidemment préféré ne pas se retrouver dos au mur, mais l’objectif de départ était d’être encore vivant au moment d’aborder la dernière journée. C’est le cas, à nous de le rester même si cela doit passer par le barrage. »

Le HAC espère un miracle en L1

Le président du HAC n’hésite pas à pointer ce qu’il considère comme une forme d’injustice dans le traitement réservé à son club : « Ce serait déjà miraculeux, considérant le traitement qui nous est réservé, et ce n’est pas parano que de dire ça… » Il rappelle également le chemin parcouru par le club en un an et demi : « On part de tellement loin ! Si on m’avait dit il y a dix-huit mois qu’on aborderait la dernière journée avec notre destin en main, j’aurais signé sans réfléchir. »

Didier Digard, architecte d’un maintien encore possible en Ligue 1

Au cœur de cette résilience, un homme selon Roussier : Didier Digard. L’ancien joueur de Nice a su donner une identité et une solidité à son groupe malgré les difficultés : « Le mérite en revient à Didier Digard, qui sera parvenu, quoi qu’il arrive, à transformer son équipe avec son staff. Sur ce qu’elle a encore montré contre l’OM, notre équipe est capable d’aller chercher un résultat à Strasbourg. Tout ne dépend que de nous. »

ASSE ou Le Havre ? Verdict samedi soir

Un nul pourrait suffire au Havre pour rester devant l’ASSE et ainsi disputer le barrage. Mais une défaite pourrait tout compromettre, en fonction du résultat de Saint-Étienne contre Toulouse. Le sort des Normands est donc simple : ne pas perdre, et si possible, s’imposer pour éviter toute mauvaise surprise. La tension sera maximale à la Meinau, où le sort d’une saison entière se jouera en 90 minutes.

Source : Paris-Normandie