À l'issue de la rencontre entre Le Havre et l'ASSE (1-1), Didier Digard (Le Havre) s'est exprimé au micro de DAZN afin de partager sess impressions suite au nul obtenu par les deux équipes !

Didier Digard (Entraîneur du Havre) : "Quand on est compétiteur, on espère toujours gagner ce genre de match, surtout quand on a l’occasion de recoller aux équipes devant nous pour être en lice avec le plus d’adversaires possible. Malgré tout, si on veut réussir à se maintenir, ça passe par des séries. Et jusqu’ici, on n’a réussi qu’une seule fois à enchaîner deux victoires de suite. D’habitude, après un succès, on rechutait. Cette fois, au moins, on prend un point, on avance et on laisse notre adversaire du jour derrière nous. Il y a quelque temps, on aurait signé pour être dans cette position. Aujourd’hui, il y a un peu de frustration, mais il faut aller de l’avant."

Digard (Le Havre) : "Ça donne du crédit à notre travail"

"Je trouve que sur l’entame de match, on s’est trop éloigné du plan de jeu. C’est dommage, parce qu’on a vu qu’on a marqué exactement sur ce qu’on avait travaillé toute la semaine. C’est bien, ça donne du crédit à notre travail et renforce la confiance des joueurs. Mais ça montre aussi que si on avait appliqué ces principes dès le début, on se serait évité, une fois de plus, de devoir courir après le score.

C’est plaisant de voir une équipe qui, dans la difficulté, a su montrer du caractère. Généralement, c’est à travers les victoires qu’on progresse et qu’on affiche de nouvelles et belles choses. Mais nous, même dans l’adversité, on a su faire face et avancer. C’est tout à l’honneur des joueurs. J’espère qu’on va continuer sur cette dynamique jusqu’à la fin et laisser derrière nous le maximum d’équipes."