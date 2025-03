À l'issue de la rencontre entre Le Havre et l'ASSE (1-1), les différents acteurs de la rencontre, jouée pour le compte de la 25ème journée de Ligue 1, se sont exprimés au micro de DAZN. Extraits.

Loïc Nego (Joueur du Havre) : "C'était un match compliqué, à vrai dire assez ouvert pour les deux équipes. Mais comme il y avait un enjeu, il fallait limiter les risques. Maintenant, je pense que nous, comme Saint-Étienne, sommes satisfaits de prendre un point ce soir, même si, bien sûr, on aurait préféré gagner. On va bien se reposer et se préparer pour le prochain match, qui sera très important.

Comme je l'ai dit, pour nous, l'essentiel était de ne pas perdre. C'est chose faite. Maintenant, on va se concentrer sur le prochain match à Lyon. Chaque rencontre a son histoire, et il faudra reproduire ce genre de performance si on veut obtenir un résultat."

Touré (Le Havre) : "On laisse Saint-Étienne derrière nous et on continue d’avancer"

Abdoulaye Touré (Joueur du Havre) : "Il y a un peu de déception, car après notre résultat de la semaine dernière contre Lens, on voulait confirmer aujourd’hui. On a manqué notre entame de match, comme la semaine dernière, mais on a montré du caractère en revenant au score. À la fin, c’était difficile, ça a pesé sur les automatismes. L’essentiel, c’est qu’on avance et qu’on prend un point. L’objectif reste le même : le maintien.

On essaie de donner le maximum chaque week-end. C’est vrai qu’à domicile, on a du mal. Mais comme je l’ai dit, l’objectif, c’est le maintien. On avance. On prend un point aujourd’hui, même si, après notre dernier match, on voulait confirmer. C’est déjà ça. On laisse Saint-Étienne derrière nous et on continue d’avancer.

Concernant le penalty, je l’ai mal tiré. Heureusement, j’ai bien suivi. C’est pour ça que je ne le fête pas : je suis assez déçu de moi."

Moueffek (ASSE) : "Si ce deuxième but avait été accepté, on aurait pu se mettre à l'abri"

Aïmen Moueffek (Joueur de l'ASSE) : "Je pense qu'on a bien entamé le match. Mais petit à petit, on a un peu baissé au fil de la première mi-temps, et c'est dommage. Si ce deuxième but avait été accepté, on aurait pu se mettre à l'abri. Mais bon, c'est quelque chose à régler, et je pense qu'on doit apprendre à ne pas encaisser juste après avoir marqué.

Il y a du mieux, notamment dans le jeu. Après, les résultats ne sont pas encore forcément là. On savait que c'était un match capital pour nous, avec trois points très importants en jeu. On a un très gros match la semaine prochaine, et on va bien le préparer. Ça fait du bien d'enchaîner les matchs et d'accumuler les minutes. Là, je suis à 100 %, et c'est de bon augure pour la suite."

Bernauer (ASSE) : "On leur a fait mal"

Maxime Bernauer (Joueur de l'ASSE) : "C'est vrai qu'on n'a pas réussi à marquer sur nos temps forts. On a eu 20 très bonnes premières minutes où, je pense, on leur a fait mal. On arrive à marquer deux buts, même si l’un est refusé pour hors-jeu. Mais notre entame a été très bonne, et c’était justement ce qui nous manquait ces derniers matchs, où on réagissait seulement après avoir encaissé. Aujourd’hui, on a été meilleurs là-dessus. En revanche, sur les 20 dernières minutes de la première mi-temps, jusqu’à leur but, on n’a pas su régler les problèmes sur les côtés.

On a trop subi, en les laissant s’approcher trop facilement de notre but, avec beaucoup de centres. Finalement, ça leur a souri sur une main. On doit être encore plus solides dans ce qu’on fait. Les 20 premières minutes étaient vraiment bonnes, et il faut qu’on s’appuie là-dessus. Dans l’ensemble, la deuxième mi-temps a aussi été correcte.

Mais on doit mieux concrétiser nos temps forts. Je pense qu'on a centré une dizaine, voire une douzaine de fois, mais dans la dernière passe, dans le dernier geste, on ne peut pas se contenter de ça. Aujourd’hui, on voulait absolument prendre les trois points, on savait que c'était un match très important. Maintenant, il reste neuf matchs et on va tous les jouer pour gagner. Notre objectif est clair : maintenir le club en Ligue 1."

Bernauer (ASSE) : "On ne s’attendait pas forcément à ce scénario"

"On va continuer à travailler dur pour progresser, tout simplement. Ces matchs-là, on doit savoir les gagner, et aujourd’hui, ce n’est pas le cas. On va analyser ce qui a fonctionné et ce qui n’a pas été. C’est frustrant d’encaisser un but sur un penalty comme ça, surtout sur une main involontaire. C’est dur, mais c’est la règle. Après, il y a eu de bonnes choses, notamment dans la progression du ballon jusqu’au dernier tiers. C’est ensuite que ça s’est compliqué, dans le dernier geste.

Ils ont aussi bien défendu sur les centres, mais on a manqué un peu de justesse et peut-être d’envie pour faire la différence.

On ne s’attendait pas forcément à ce scénario, car on pensait garder le contrôle du ballon comme lors des 20 premières minutes. On devait surtout être vigilants au marquage en possession pour ne pas se faire surprendre en contre. Mais sur les 20 dernières minutes de la première mi-temps, ils ont eu un peu plus la possession. Le coach veut qu’on soit proactifs, avec peu de temps morts. On a vu que quand Gauthier récupérait le ballon, ils finissaient souvent à plusieurs dans notre surface. Sur la première relance, on arrivait à éliminer 4-5 joueurs, ce qui nous permettait d’aller les attaquer plus vite sur leur dernière ligne. Mais la physionomie du match a fait que ce n’est pas forcément ce qu’on voulait.

On voulait avoir encore plus le contrôle du ballon pour leur mettre encore plus de pression. Sur les 20 premières minutes, on l’a bien fait : on a récupéré les ballons hauts, ils avaient du mal à venir jusqu’à notre but, et c’est ce qu’on cherche à mettre en place. On veut un bloc compact, capable de récupérer le ballon rapidement. Mais en fin de première mi-temps, on a manqué de patience. Il y a eu deux ou trois ballons vers la 40e où on aurait dû calmer le jeu et mieux gérer la possession.

À 1-0, on voulait jouer trop vite, par manque de maturité. À l’extérieur, dans un match capital, quand on mène 1-0 et qu’on commence à subir, on doit être capables de remettre le pied sur le ballon et de mieux gérer ces moments-là."