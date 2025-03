Dos au mur, l'ASSE n'a plus le choix, elle doit l'emporter aujourd'hui face au Havre. Dans un match d'une importance capitale, les Verts savent qu'une grosse partie de leur avenir en Ligue se joue cette après-midi. Alors que la rencontre a débuté à 17h15, voici le résumé de la rencontre.

XI de départ : Larsonneur - Maçon, Bernauer, Nade, Petrot - Ekwah, Bouchouari, Moueffek - Cardona, Stassin, Davitashvili.

L'AS Saint-Étienne démarre fort face au Havre avec une ouverture du score rapide. Après un centre précis de Moueffek, Cardona reprend et Lucas Stassin pousse le ballon au fond (10e). Les Verts continuent de presser et pensent faire le break à la 20e, mais le but de Cardona est refusé pour hors-jeu.

Peu à peu, Saint-Étienne recule et perd le contrôle. Le Havre en profite et se rapproche de l’égalisation, notamment avec une tête d’Assan sur le poteau. Juste avant la pause, Bouchouari concède un penalty pour une main dans la surface. Abdoulaye Toure transforme en deux temps ce penalty avec beaucoup de réussite et ramène son équipe à 1-1. C'est un coup dur pour l'ASSE qui était proche de regagner les vestiaires en avance au tableau d'affichage !

Après un début prometteur, les Verts devront retrouver leur maîtrise en seconde période pour espérer l'emporter.

La peur de gagner... ou de perdre pour l'ASSE !

La seconde période est très fermée. Les deux équipes ont peur de perdre ou de gagner ! Deuxième intense mais sans grande occasion si ce n'est ce coup franc de Zouaoui qui flirte avec le poteau de Larsonneur. Sans véritables occasions, les deux équipes se quittent sur ce score nul qui n'arrange aucune des deux équipes. Reims s'est incliné contre Auxerre (0-2). Les Verts sont toujours relégables, mais reviennent à 2 points de Reims.