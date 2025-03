Les U19 de l'ASSE se déplacent à Marignane ce dimanche 9 mars à 15h. Avec 5 points de retard à 7 journées de la fin, les Verts doivent aller chercher les points pour s'offrir le rêve de se qualifier aux play-offs et ainsi s'offrir une prolongation dans cette belle saison pour la bande de Fred Dugand. Résumé de la rencontre disputée à Marignane.

La compo de l'ASSE

XI de départ : Houngbo-civier - Achour, Mnemoi, Boukadida, Lengue - Depalle, Yvars, Mimoun - Cheick, Konte, Ben Tiba.

Sont entrés en jeu : Ben Rahem, Tatuszka, Grillot, Guerroudj.

Résumé du match

Avec une équipe jeune composé de plusieurs joueurs issus du groupe U17 (Lengue, Yvars, Mnemoi), les U19 ont réalisé la bonne opération de ce week-end. Il ne fallait pas se faire surprendre face à une équipe qui joue sa survie dans ce championnat de U19 national qui verra 4 équipes être reléguées en fin de saison. Les joueurs de Frédéric Dugand prennent le match par le bon bout et ouvrent le score dès la 4e minute de jeu par l'intermédiaire de Sonny Yvars. Régulièrement buteur ces dernières semaines, le milieu offensif stéphanois profite pleinement des minutes qui lui sont offertes en tant que joueur surclassé. 1-0, c'est le score à la pause dans ce match disputé.

Les Verts vont finalement réussir à doubler la mise. C'est Rayan Boukadida qui est l'auteur du second but stéphanois qui va seller le sort de cette rencontre. Une belle victoire pour les U19 qui récupèrent 2 points sur Marseille et se replacent totalement dans la course aux playoffs. La formation stéphanoise dans tous les bons coups ce week-end avec la victoire des U17, des U19 et de la N3 !

La semaine prochaine, l'ASSE recevra Air Bel. L'occasion de se mesurer à l'une des meilleures équipes non professionnelles de la poule. Un match que les Verts ont souvent du mal à négocier. Le match se déroulera à l'Etrat le dimanche 16 mars à 15h.

Crédit photo : asse.fr