Les Girondins, représentés par leur directeur général Thomas Jacquemier et leur avocat Laurent Cotret, ont convaincu le Tribunal de commerce de la nécessité de cette procédure. Le redressement judiciaire permet de geler temporairement les dettes, qui s’élèvent à environ 90 millions d’euros, et d’ouvrir une période d’observation de six à dix-huit mois pour négocier avec les créanciers des abandons de créances, des réductions ou des reports de paiement pouvant aller jusqu’à dix ans. La FFF devait trancher.

Menaces à l’encontre de Gérard Lopez

Gérard Lopez, propriétaire et président du club, conserve ses fonctions malgré les menaces de mort reçues et son absence physique lors de l’audience. Il a néanmoins participé à la séance en visioconférence. Un administrateur judiciaire a été nommé pour assister la direction du club, tandis qu’un mandataire judiciaire représentera les créanciers. Des rapports réguliers seront nécessaires pour surveiller l’évolution de la situation, avec une première échéance fixée au 17 septembre.

La prochaine étape cruciale pour les Girondins était l’audition devant la DNCG fédérale qui a eu lieu à 14h30 ce jeudi. Cette commission se penchait uniquement sur l’aspect financier du dossier. Si le budget était jugé viable pour évoluer en National, le club pourrait obtenir le feu vert pour cette division. Cependant, une éventuelle rétrogradation en National 2 restait une possibilité, dépendant de l’interprétation des règlements par le comité exécutif de la Fédération Française de Football (FFF). La décision de la DNCG était attendu dans la soirée, maintenant une tension palpable autour de l’avenir immédiat du club.

La FFF rend son verdict !

L’avocat des Girondins de Bordeaux, Maître Laurent Cotret, a souligné l’importance de cette décision et la volonté du club de repartir en National 1 : « Aujourd’hui, c’est une décision qui permet la relance du Club. Cela permet, le Tribunal l’a dit, et nous l’espérons, un redémarrage en National 1 ». Cotret a également insisté sur l’étape cruciale devant la DNCG fédérale : « Ce n’est qu’une étape, mais c’est une étape importante, puisque c’est un examen qui est fait par des juges, des professionnels des tribunaux de commerce, qui examinent le dossier en détails. […] Maintenant il faut aller rencontrer la DNCG de la Fédération Française de football, ce que nous ferons jeudi matin (ndlr : à 14h30 en réalité). On veut convaincre la Fédération, comme on l’a fait pour le Tribunal, de nous laisser notre chance en National 1, pour pouvoir repartir à horizon trois ans, à horizon quatre ans, d’un niveau professionnel, c’est-à-dire en Ligue 2, et très rapidement – c’est le but du jeu – en Ligue 1″ (retranscription de Girondins4Ever).

La FFF a rendu son verdict… Les Girondins de Bordeaux sont relégué en N2. Le quatrième niveau du football français !