L’équipe réserve de l’ASSE est actuellement au tournoi international de Ploufragan. Les jeunes stéphanois disputent ce tournoi prestigieux en compagne d’autres centres français et étrangers. Après un premier match hier contre Caen, l’équipe de Razik Nedder joue aujourd’hui contre le Stade Rennais à 10h puis contre Hambourg à 18h. Résumé grâce au live de Poteaux-carrés.

Razik Nedder nous a donné son avis à l’issue de la rencontre contre Caen (perdu 3-1 au TAB) : « Ça a été un match équilibré même si on a eu les occasions les plus franches… Néanmoins, dans le contenu, on doit faire mieux ! Dans la maîtrise, même si on a une équipe très très jeune par rapport à nos adversaires, il va falloir gagner en structure et dans l’utilisation du ballon, car dans l’impact, on ne pourra pas rivaliser. Il va falloir très bien jouer au football pour exister… La défaite au penalty est anecdotique, j’y apporte peu d’importance, j’ai d’autres priorités ».

Le XI de départ de l’ASSE

Delacroix – Camara, Ndiaye, Makhloufi – Achour Cateland Gadegbeku, Kies – Dieye, Mayilla, Agesilas

Résumé du match contre Rennes

Vexés d’avoir été battu aux tirs au but hier, l’ASSE commence le match tambour battant. Razik Nedder effectue une légère rotation dans son onze de départ. C’est seulement après une dizaine de minutes de jeu que l’ASSE ouvre le score. Sur un ballon récupéré par Gadegbeku, il trouve sur le côté Agesilas qui fait la différence et centre pour Kenzo Kies qui ouvre la marque. Dans la foulée, Enzo Mayilla va doubler la mise ! Sur un bon service de Dieye, « Le grand » comme l’appelle son coach, conclut d »une belle volée pied gauche ! 2-0 pour l’ASSE. Malheureusement, un penalty vient réduire l’écart. 2-1 à la pause pour des stéphanois convaincants !

La deuxième période est davantage en faveur des rennais qui veulent revenir au score ! Finalement, l’ASSE va inscrire un troisième but. Kenzo Kies d’une superbe frappe enroulée redonne de l’air aux joueurs de Razik Nedder ! C’est donc une victoire 3-1 pour des stéphanois qui auront leur destin entre les mains. Le match contre Hambourg à 18h pourrait donc permettre à l’ASSE de se hisser en finale ! En effet, les allemands ont été vaincus contre le Stade Rennais 2-0 !