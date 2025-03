Les Verts sont à la Mosson pour ce déplacement crucial, plusieurs incertitudes subsistent quant à la composition de l’ASSE. Entre retours de suspension et choix tactiques, Eirik Horneland devra trancher sur plusieurs postes clés. Voici le onze de départ choisi par le staff stéphanois pour cette rencontre primordiale dans le sprint final.

Eirik Horneland peut quasiment compter sur l'intégralité de son effectif. Il a dû faire des choix et a notamment fait celui de se passer de Dylan Batubinsika, mais aussi d'Anthony Briançon. Igor Miladinovic a été expulsé avec la réserve et est donc suspendu pour cette rencontre. Kevin Pedro et Cheikh Fall ont été laissés à disposition de la réserve comme depuis plusieurs semaines. Surprise : le retour d'Ibrahima Wadji dans le groupe !

Bernauer pour accompagner Nadé

Avec le retour de suspension de Dylan Batubinsika, l’entraîneur stéphanois aurait pu décider qui, de l’international congolais ou de Maxime Bernauer, formerait la charnière centrale aux côtés de Mickaël Nadé. Bernauer, solide et fiable, a montré de belles choses lors de la rencontre du week-end dernier contre le Havre. Il a ainsi les faveurs de son coach. Quant à Batubinsika, il ne sera même pas assis sur le banc de touche puisque absent de la feuille de match ! Un choix du coach ou bien du joueur dont on sait qu'il a pu être ébranlé par son altercation avec un supporter ?

Moueffek ou Tardieu pour compléter le milieu ?

Un autre dilemme attend Eirik Horneland dans l’entrejeu. Avec Pierre Ekwah et Benjamin Bouchouari normalement assurés d’être alignés, une incertitude demeurait sur le troisième homme du milieu. Florian Tardieu, grâce à sa qualité de passe et son intelligence de jeu, pouvait être une arme précieuse pour percer le bloc bas montpelliérain. À l’inverse, Aimen Moueffek, avec sa fougue, son intensité et sa capacité à se projeter balle au pied, offrait un atout supplémentaire dans la récupération et la transition rapide. Un choix stratégique pour lequel Eirik Horneland a tranché : ce sera Bouchouari sur le banc ! Une énorme surprise !

Le 11 de départ de l'ASSE