L'épopée stéphanoise s'est terminée la semaine dernière en Coupe de France. Battues 1-2, face au PSG, les joueuses de l'ASSE ont néanmoins montré un bel état d'esprit. C'est sur les nombreux points positifs de cette dernière rencontre, qu'il faudra s'appuyer pour aller chercher un succès important dans la course pour le maintien.

Le championnat d'Arkema Première Ligue n'est pas encore terminée. Il reste encore six rencontres pour les Vertes. Huitième d'Arkema Première Ligue, les joueuses de l'ASSE ne sont pas encore maintenue. Ces dernières semaines sont compliquées en championnat, puisqu'aucun des six derniers matchs n'a été remporté. Le coach stéphanois, Marc-Antoine Brihat s'est exprimé juste après la rencontre face au PSG. Il espère compter une nouvelle fois sur le soutien de ses supporters. Ces derniers étaient 1491 la semaine dernière.

"C’était énorme. Depuis le banc, avec le staff, c’était génial de voir cette tribune pleine et le pourtour également. Cet encouragement permanent des spectateurs a été un vrai plus, qui a permis aux filles d’aller chercher toujours un peu plus.

Ce serait exceptionnel de revivre ça dans deux semaines. Geoffroy-Guichard est un stade plus grand. Si nous parvenons à réunir 5 000 ou 6 000 personnes, ce serait déjà magnifique. L’image que nous avons donnée aujourd’hui est très belle. Je pense que nous avons donné envie aux supporters de revenir nous voir."

Montpellier, une équipe prenable pour l'ASSE ?

Le dernier match entre les deux équipes s'est terminé sur le score de 2-0 en faveur des joueuses de l'Hérault. Sixièmes d'Arkema Première Ligue, elles pointent à six unités de l'ASSE. Il n'est jamais facile de se déplacer à Montpellier. Cependant, les stéphanoises pourront s'inspirer de leur prestation fournie samedi dernier face au PSG. Le coup d'envoi de la rencontre sera donné à 13h30 ce dimanche.