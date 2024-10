Angers, Strasbourg, Lyon : trois adversaires qui vont se dresser devant l'AS St-Etienne avant la prochaine trêve internationale. Trois adversaires aux caractéristiques différentes, mais surtout trois affrontements avec des objectifs différents. Quels sont les enjeux avant d'atteindre la fin du premier tiers du championnat ?

L'AS St-Etienne est lancée dans une course au maintien pour sa première saison en Ligue 1. L'arrivée de Kilmer Sports Ventures (KSV) n'a rien changé à cet objectif poursuivi par tous les promus. Alors que nous jouerons la 9ème journée ce week-end, l'ASSE voit devant elle se profiler trois rencontres qui vont lentement, mais sûrement, la mener vers la fin du premier tiers de ce championnat. Les Verts auront alors disputé 11 matchs sur les 34 que compte la Ligue 1. L'an passé, Le Havre avait terminé l'exercice 2023/24 à la 15ème place, avec 32 points et évité la place de barragiste finalement revenue à Metz.

32 points pour se sauver ? Pas si sûr !

Ainsi, 32 points pourraient-ils suffire pour se maintenir cette saison ? N'en soyons pas si sûrs. Entre 1997 et 2002, la Ligue 1 avait déjà expérimenté le championnat à 18 clubs. Lors de la première saison 1997/98 (ndlr : L'ASSE était alors en D2), Toulouse avait atteint cette 15ème place en cumulant 36 pts. La saison suivante, Le Havre en inscrivait 35 pour s'y hisser. Puis Marseille (42 pts) en 1999/2000, toujours l'OM en 2000/2001 avec 40 pts et enfin Monaco avec 39 pts la saison suivante, ont tous terminé à cette 15ème position aujourd'hui synonyme de maintien. Conclusion : 32 pts pourraient ne pas suffire. La barre des 36 pts pourrait en revanche être suffisante.

Autant dire dans ce cas que l'ASSE n'est pas en avance sur ses temps de passage. Avec seulement 7 points au compteur en 8 journées de championnat, St-Etienne propose une petite moyenne de points par rencontre. Idéalement, le soir de la 11ème journée, les Verts seraient bien inspirés d'avoir cumulé 12 points. Si mathématiquement la chose est faisable, les adversaires qui vont se dresser devant l'ASSE ne l'entendront pas de la même oreille.

Angers-ASSE : un match à 6 points !

Dès ce samedi (17h), les Stéphanois rencontrent le SCO Angers au stade Raymond Kopa. Un déplacement périlleux chez un adversaire direct en souffrance. Les Angevins, qui avaient joué un vilain tour aux Verts en fin de saison dernière, en les doublant in extremis pour la place de dauphin derrière Auxerre, vont accueillir St-Etienne avec le couteau entre les dents. Les deux équipes savent pertinemment que s'il y a des points à ne pas perdre, c'est face à des équipes du dernier quart du classement. Avec seulement 4 points au compteur, Angers est en difficulté, notamment à domicile. Avec 3 défaites et un seul nul à Kopa, les hommes d'Alexandre Dujeux proposent le pire bilan de la Ligue 1 ! Pourtant, à l'extérieur, le SCO reste solide. Pour preuve, leurs très bons matchs nuls à Strasbourg, Marseille et Toulouse, à chaque fois sur le score de 1-1. Il faudra donc se méfier d'Angers qui a déjà joué de vilains tours aux Verts et voudra sûrement se réconcilier avec ses supporters à domicile en y remportant son premier match de la saison.

Tenir face à l'armada strasbourgeoise !

Passé Angers, St-Etienne accueillera Strasbourg. Les Alsaciens vivent un début de saison enchanté, portés par un Sebastian Nanasi étincelant. Pourtant, les hommes de Liam Rosenior ne sont que 10ème avec seulement 3 points de plus que l'ASSE. Un début de saison en trompe-l'œil ? Peut-être pas. Le jeu offensif prôné par Rosenior, qui a fait les beaux jours de Hull City en Angleterre, expose les Alsaciens à des déconvenues. À Lyon, Strasbourg menait 3-1 avant de finalement perdre la rencontre par 4 buts à 3 ! Ils menaient 3-2 à Lille et se sont fait rattraper sur le fil pour concéder le nul (3-3). Des points envolés qui positionneraient Strasbourg dans le premier quart du classement si sa jeunesse avait pu conserver ces deux avantages. Outre cette capacité à perdre des points dans les derniers instants des matchs, Strasbourg est une équipe qui inscrit beaucoup de buts. Pas de quoi rassurer une arrière-garde stéphanoise en mode passoire ! Avec 16 buts inscrits, les hommes de Rosenior se calent juste derrière Marseille et le PSG au classement des attaques. Pas de goléador au RCS, les offensifs strasbourgeois se partagent le gâteau. Nanasi, Santos et Emegha ont tous inscrit 3 buts. Le danger vient de toutes parts et les Verts seraient bien inspirés de régler leurs problèmes défensifs avant que les alsaciens ne se dressent devant eux. Après Nice (0-8) et Brest (0-4), un troisième carton, à domicile qui plus est, ferait tache...

125ème Derby : nouvelle désillusion pour l'ASSE face à l'OL ?

Enfin, cette série de trois rencontres se terminera en apothéose le 10 novembre prochain face à l'OL (20h45). Le 125ème Derby sera l'occasion pour les Verts de retrouver leur meilleur ennemi après deux années de sevrage. Un match pour lequel l'ASSE ne part pas favorite. L'effectif de l'ASSE ne permet pas aujourd'hui d'envisager sérieusement une issue heureuse. Toutefois, les fragilités du collectif rhodanien observées ces dernières semaines sont de nature à laisser un peu d'espoir aux Stéphanois. Malgré cela, les hommes de Pierre sage ont su redresser leur barque en championnat et régler certains de leurs défauts. Désormais 7ème, l'OL respire et s'est donné un peu de marge en ce début de saison. Avec 13 points au compteur, il navigue dans les eaux européennes et espère y rester jusqu'en fin de saison. Dans un Groupama Stadium plein à craquer, il sera donc bien difficile aux Verts de briser l'élan lyonnais...

Avec 7 points, l'ASSE a tout intérêt à accélérer la cadence de points engrangés. On le voit, les trois prochaines rencontres ne sont pas forcément celles qui vont lui permettre de se muer en pourvoyeurs. La victoire reste quasi obligatoire à Angers avant d'aborder les rencontres face à Strasbourg et Lyon. Si l'exploit chez le voisin lyonnais paraît difficile à créer, Strasbourg pourrait permettre aux Stéphanois d'accélérer la cadence dans un Geoffroy-Guichard en fusion. En revanche, en cas de défaites, l'ASSE pourrait replonger dans la crise et Olivier Dall'Oglio incarner un fusible parfait...