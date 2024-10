Alors que l'ASSE se déplace à Angers ce samedi, Olivier Dall'Oglio s'est présenté en conférence de presse ce jeudi. Présent, nous avons retranscrit ses propos. Extraits.

Boakye arrive

Olivier Dall'Oglio (Entraîneur de l'ASSE) : "Je suis toujours attentif à tout ce qui se passe, que ce soit pendant les matchs ou lors des entraînements. Comme je vous l’ai dit la dernière fois, je prends en compte les joueurs qui sont entrés en jeu avec force et détermination. Cela me donne peut-être un peu plus de choix qu’à certaines périodes, et j'en suis très content.

Augustine Boakye ? On le sent beaucoup plus solide maintenant. Vous pouvez le constater vous-mêmes, même s'il a malheureusement connu quelques pépins physiques, des blessures parfois un peu bêtes, qui ont ralenti sa progression. Mais c’est quelqu’un qui a un mental solide, qui s’accroche et continue d’avancer. C’est très positif pour nous. J’ai remarqué qu’il était plus robuste dans ce qu’il propose, et qu’il soit titulaire ou non, il apporte de la force à l’équipe. Bien sûr, la blessure de Ben est préjudiciable pour l’équipe et pour le collectif, car il commençait à montrer des choses intéressantes. Cela dit, sa blessure ouvre la porte à un autre joueur, ce qui peut être une opportunité."

Un milieu à problème pour l'ASSE

Olivier Dall'Oglio (Entraîneur de l'ASSE) : "Il est vrai que l’équilibre de l’effectif pose quelques problèmes. Nous avons beaucoup de monde au milieu de terrain, mais beaucoup moins en défense. C’est une réalité que j’observe chaque jour. Je surveille les joueurs, j’analyse leurs performances, et certains ont moins de temps de jeu cette saison comparé à la précédente. Pourtant, ils continuent de travailler dur et de se battre pour obtenir du temps de jeu. Certains joueurs sont entrés en jeu et ont bien performé, ce que je prends en compte dans mes réflexions pour faire évoluer l’équipe.

Sur les côtés, qu’il s’agisse du côté droit ou gauche, les joueurs doivent être capables de jouer des deux côtés. On le voit, par exemple, avec un joueur qui joue à gauche en sélection, mais que nous utilisons à droite, et il nous apporte tout de même beaucoup."

Dall'Oglio attend plus de Cafaro

Olivier Dall'Oglio (Entraîneur de l'ASSE) : "Concernant Mathieu (Cafaro), nous attendons toujours plus de lui, car il a des capacités, même si elles ne s'expriment pas toujours de façon constante. La concurrence le pousse certainement à s’améliorer. Il a eu quelques soucis physiques qui ont freiné sa préparation, mais nous espérons qu’il pourra rapidement donner plus.

En ce qui concerne sa sortie du 11 après le match contre Nice, ce n'était pas une sanction. Non, il n’y avait pas de problème spécifique lié à ce match. En fait, sur la rencontre contre Nice, je pouvais sortir presque n’importe quel joueur. Ce n’était donc pas une décision punitive envers lui en particulier. J’ai expliqué cela aux joueurs concernés, ce n’était pas une question de performance individuelle, mais de cohérence pour l’équipe. Il est important de maintenir une certaine stabilité et cohérence dans les choix, sans tout bouleverser du jour au lendemain."