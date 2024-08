C’est le dossier qui agite l’ASSE depuis plusieurs semaines dans ce mercato. Sebastian Nanasi signera-t-il à l’ASSE ou pas ? Le feuilleton l’international suédois de Malmö prend fin et sa décision finale est connue. Explications.

Alors qu’il jouait hier soir en qualifications de la Ligue des champions, Sebastian Nanasi ne jouera pas le match retour pour obtenir la qualification avec les phases de poule avec Malmo. En effet, il a disputé son dernier match avec son club suédois ce mercredi.

Nanasi un dossier qui tenait à cœur à Kilmer Sport

Selon nos informations de footmercato du 25 juillet dernier, l’ASSE a tenté de s’offrir l’international suédois.

« Les Verts sont bien en train de travailler sur le recrutement de Sebastian Nanasi, milieu de terrain qui évolue du côté de Malmö FF. Sous contrat jusqu’au 31 décembre 2025 (puisque le championnat suédois se joue sur l’année civile), le joueur âgé de 22 ans est intéressé à l’idée de venir jouer pour l’ASSE, et les discussions ont débuté entre les clubs. »

Un recrutement qu’avait démenti Olivier Dall’Oglio sur l’Equipe puis en conférence de presse : « Je me suis renseigné ce matin un peu plus sur le joueur. On est parti sur une magnifique rumeur, la chanson est extra, dans le style des années 90, magnifique. Je ne sais pas quoi vous dire d’autre… Alors peut-être que ça va nous donner des idées (rires). Peut-être qu’on va commencer à étudier le cas… J’ai l’impression que beaucoup de gens sont persuadés, mais alors persuadés que ce garçon va arriver (rires). C’est quand même un international suédois, ça peut m’intéresser… Maintenant il va falloir peut-être un pactole, si vous voulez commencer à cotiser! »

Finalement, le coach stéphanois ne bluffait pas !

Il jouera bien en Ligue 1 !

Selon les informations de Fabrizio Romano, Sebastian Nanasi va s’engager avec le Racing club de Strasbourg. « Strasbourg conclut un accord pour recruter le talent Sebastian Nanasi de Malmö ! Record de transfert suédois pour 11 millions d’euros alors que l’équipe BlueCo de Strasbourg remporte la course face à de nombreux clubs. Nanasi voyage demain avec ses agents pour boucler son transfert et subir un examen médical. »

Un coup dur pour l’ASSE qui courtise le joueur depuis plusieurs semaines. La somme demandée de 11 millions d’euros a semble t-il douchée les ardeurs stéphanoises. C’est donc l’un des plus grands feuilletons de ce mercato estival qui se referme. L’ASSE va continuer à prospecter et s’offrir 9 derniers jours des plus agités. Wait and see…