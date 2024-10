Ce samedi à 19h, l’ASSE accueille le RC Lens lors de la 8ème journée de Championnat. Une rencontre qui se disputera à guichets fermés. Avant la rencontre des hommes, les féminines accueilleront Dijon à 15h30. L’ASSE a choisi d’arborer un maillot spécial ce week-end en l’honneur d’Octobre Rose.

Une cause importante

Octobre Rose est une campagne annuelle de sensibilisation à la dépistage du cancer du sein. Ce mois permet une collecte de fonds pour la recherche sur cette maladie. La première action publique de campagne a eu lieu en 1985. Depuis, de nombreux pays à travers le monde se remémorent de cette façon l’importance de la sensibilisation lutte contre cette maladie.

Octobre Rose vise à sensibiliser les femmes au dépistage régulier, dont le taux de guérison précoce est extrêmement élevé. Cette action comprend des activités pour informer le public des risques et moyens de l’éviter. Des collectes de fonds, compétitions sportives, des manifestations , des conférences… sont organisées. Partout dans le monde, les gens font briller la couleur rose. Ce mois souligne l’importance du soutien aux femmes touchées par le cancer du sein et leurs proches. Chacun peut donc contribuer à la recherche et à l’amélioration du traitement.

Un maillot spécial pour l’ASSE

Ce week-end, l’ASSE a décidé de participer à sa manière à ce mois d’Octobre Rose. Les féminines arboreront un maillot spécial teinté de rose face à Dijon à 15h30. Les joueuses de Laurent Mortel avaient joué avec un maillot rose la saison passée. Leurs homologues masculins avaient simplement arboré le symbole de cette campagne sur leur maillot. Cette saison ils porteront également le maillot spécial pour cet événement.

Ce Maillot sera d’ailleurs en vente à partir de ce samedi à la boutique des Verts. Le club organisera une vente aux enchères concernants les maillots portés par les joueurs et joueuses lors de leurs rencontres respectives.