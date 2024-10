En ce début de saison, plusieurs jeunes joueurs de l'ASSE rejoignent les différentes équipes de France de jeunes. Mathis Amougou et Ayman Aiki (U20), Kévin Pedro (U19), ainsi que Fodé Camara et Luan Gadegbeku (U18) ont récemment porté le maillot des Bleuets. Du côté des U17, deux talents issus du centre de formation stéphanois sont également des habitués de la sélection nationale.

Une absence surprise !

Comme depuis plusieurs semaines, l'ASSE continue de placer deux joueurs en équipe de France pour la génération 2008, qui évolue en catégorie U17 cette saison 2024-2025. Paul Eymard, milieu de terrain, figure parmi les convoqués. En revanche, Djylian Nguessan, habituellement sélectionné, n'a pas été retenu cette fois-ci. Son absence pourrait être due à une indisponibilité qui l'empêche de participer à ce rassemblement.

Les deux joueurs manqueront donc forcément le choc en U17 national entre le Cavigal de Nice et l'ASSE. De toute façon, depuis plusieurs semaines, ils sont l'un et l'autre régulièrement surclassés !

Un programme alléchant pour la France !

Lionel Rouxel, sélectionneur de l'Équipe de France U17, a convoqué vingt joueurs pour participer au premier tour des qualifications pour l'édition 2024-2025 du championnat d'Europe de cette catégorie.

Après deux stages de préparation et quatre matchs amicaux face à l’Ouzbékistan (victoires 4-0 et 3-1), au Pays de Galles (victoire 3-1) et au Portugal (défaite 2-0), les choses sérieuses commencent pour la sélection U17.

Les Bleuets s’envoleront pour Chypre, qui accueillera le groupe 11 du premier tour de qualifications pour l'Euro 2025. Ils y affronteront Gibraltar, Chypre et la Slovaquie, les 29 octobre, 1er et 4 novembre (voir ci-dessous). Lionel Rouxel a sélectionné vingt joueurs pour cette campagne.

Lors de ce premier tour éliminatoire, les deux premières équipes de chaque groupe (soit vingt-huit équipes au total) se qualifieront pour la Ligue A du deuxième tour. Les vingt-six autres équipes seront reversées en Ligue B.