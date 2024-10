L'ASSE va jouer ce week-end contre le RC Lens. Le match est prévu à 19h ce samedi à Geoffroy Guichard. Pour cette 8ᵉ journée de la saison, les Verts comptent bien surfer sur leur bonne dynamique actuelle (quatre points en deux matchs). Un coup dur est tout de même survenu ce matin à l'entrainement. Olivier Dall'Oglio devra faire sans l'un de ses hommes forts.

Des trêves internationales fatigantes

Revenu de sélection avec la Nouvelle-Zélande où il a beaucoup voyagé, Ben Old comptait bien fouler la pelouse de Geoffroy Guichard ce week-end.

Olivier Dall'Oglio s'est d'ailleurs livré en conférence de presse sur son joueur : "Ben Old ? Oui, lorsque nous l'avons placé au cœur du jeu en tant que milieu de terrain, c'était en partie dû à quelques problèmes d'effectif. C'est un joueur polyvalent, capable de jouer à différents postes, que ce soit à gauche, à droite, ou ailleurs sur le terrain. À un certain moment, nous avons ressenti le besoin de le stabiliser à un poste précis, soit au milieu, soit dans un rôle plus offensif. Récemment, il a évolué dans une position plus offensive, et je pense que nous allons le maintenir à ce poste, car nous en avons besoin, et lui aussi a besoin de se développer dans ce rôle."

Blessé à l'entrainement du jour de l'ASSE

Alors que le groupe devrait être officialisé vers 20h, le club a d'ores et déjà communiqué au sujet de Ben Old. L'international néo-zelandais ne jouera pas demain contre les sangs et or. En effet, le joueur s'est blessé à la séance du jour. La nature exacte de la blessure n'est pas encore connue. Le numéro 11 stéphanois passera des examens complémentaires en début de semaine prochaine pour déterminer la gravité de sa blessure.

Un coup dur pour le staff stéphanois qui compte beaucoup sur le joueur depuis le début de saison !