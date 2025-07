Larry Tanenbaum fête aujourd'hui ses 80 ans. Pour l'occasion, Toronto Sun lui rend hommage dans un large article. L'occasion d'observer à quel point le propriétaire de l'ASSE est respecté au Canada. Extraits.

"Si vous demandiez à quelqu’un des Maple Leafs ou des Raptors qui était propriétaire de son équipe, la réponse ne serait pas compliquée. La réponse serait Larry Tanenbaum. Et ce ne serait pas vrai. Parfois, il était M. Tanenbaum pour les joueurs. Mais la plupart du temps, il était simplement Larry.

Il était le propriétaire, serrant des mains dans les vestiaires lorsque cela était nécessaire ou approprié. Il était le propriétaire sur la route pour les matchs éliminatoires, dans les couloirs, presque toujours accompagné de sa femme, Judy, et de son bras droit et avocat, Dale Lastman, à ses côtés.

C'était le propriétaire qui organisait des fêtes chez lui à Toronto – au début, à la fin et parfois entre les saisons. Il y avait parfois des événements à son chalet. Que vous soyez un Leaf ou un Raptor, vous étiez comme l'un de ses enfants."

Tanenbaum, force l'admiration

"Il était le propriétaire qui n'était pas en fait le propriétaire - ce qui rend son ascension, son histoire et son succès à l'occasion de son 80e anniversaire d'autant plus difficiles à croire et à comprendre."

Ce qui a été impressionnant à observer, c'est la position de force sportive que Tanenbaum s'est bâtie au cours des 27 dernières années, une position qui est sur le point de disparaître. Il n'a jamais été actionnaire majoritaire, mais il était aux commandes. Il a su, avec sagesse et subtilité, s'imposer comme l'intermédiaire influent des Leafs et de tout ce qui fait la MLSE. [...]

Il a tout transformé en or

Les Raptors valaient 121 millions de dollars lorsque Tanenbaum et ses amis ont fondé MLSE. Leur valeur est aujourd'hui estimée à plus de 4 milliards de dollars américains. [...]

La participation de 20 % de Tanenbaum dans MLSE est désormais évaluée à plus de 2 milliards de dollars, ce qui lui a permis d'acquérir une franchise d'expansion WNBA pour Toronto – dont la valeur a déjà augmenté – et une équipe de football européenne (l'ASSE). Tout cela alors qu'il fêtera ses 80 ans mardi. [...]

Larry, le propriétaire respecté

Un défaut de Tanenbaum à titre de propriétaire à Toronto : il aimait tous ses employés. Il les traitait comme s'ils faisaient partie de sa famille. Il croyait en ses convictions. Même avec un directeur général aussi imparfait que John Ferguson Jr., il a fallu des années à Tanenbaum pour comprendre ce que d'autres avaient repéré dès le début du règne de Ferguson. C'était à la fois le meilleur et le pire de Tananbaum. Même ceux qui ont été licenciés au fil des ans – de Masai Ujiri à Brendan Shanahan, en passant par Dave Nonis – ont tous trouvé le moyen de remercier Larry après coup. C'est assez rare dans le sport professionnel. On ne se fait pas licencier et on remercie le propriétaire. Ils l’ont fait à Toronto. [...]

Tanenbaum a connu un parcours incroyable. Il n'a pas été un propriétaire parfait. Ça n'existe pas. Mais demandez aux joueurs, aux entraîneurs et aux dirigeants qui ont travaillé pour lui, et ils ne tarissent pas d'éloges."