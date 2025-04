François Letexier arbitrera dimanche à 20h45 le derby entre l’ASSE et l’OL pour la 30e journée de Ligue 1. Un arbitre qui porte chance aux Verts cette saison, mais dont les souvenirs sont contrastés dans les derbys.

Le rendez-vous est pris : dimanche soir à 20h45, le Chaudron vibrera pour une affiche toujours aussi électrique, le derby ASSE-OL. Un choc capital dans la course au maintien pour les Verts, 17es de Ligue 1. Et c’est François Letexier qui a été désigné pour officier lors de ce match de clôture de la 30e journée. Un visage familier… et jusqu’ici plutôt favorable à Saint-Étienne cette saison.

Deux victoires avec Letexier cette saison pour l'ASSE

François Letexier a déjà arbitré deux matchs de l’ASSE cette saison, pour deux succès :

ASSE 1-0 Lille (13 septembre, J4)

Montpellier 0-2 ASSE (16 mars, J26)

Autant dire que le natif de Bédée (Ille-et-Vilaine) semble porter chance aux Stéphanois ces derniers mois, ce qui fut moins le cas par le passé.

Troisième derby dans sa carrière

Ce sera la troisième fois que François Letexier dirige un derby entre l'ASSE et l'OL. Un exercice où les Verts n’ont pas toujours été vernis :

8 novembre 2020 : Défaite 2-1 à Lyon, après avoir ouvert le score en première période et manqué un penalty égalisateur à la 88e minute (Bouanga).

3 octobre 2021 : Match nul 1-1 dans le Chaudron, avec une égalisation de Khazri sur penalty… à la 95e minute !

Deux scénarios à suspense qui illustrent bien l’intensité unique de ce choc régional.

Letexier, un homme des grands matchs

Cette saison, François Letexier a arbitré 14 matchs de Ligue 1, dont plusieurs affiches majeures :

OM – PSG (match aller)

Lens – Reims (J29)

Preuve de sa reconnaissance internationale, il sera aussi au sifflet du quart de finale retour de Ligue des Champions entre le Real Madrid et Arsenal ce mercredi, soit quatre jours avant le derby.

Une pression supplémentaire pour l'ASSE

Ce dimanche, Benjamin Bouchouari, Irvin Cardona et Maxime Bernauer évolueront sous la menace d’une suspension. Un carton jaune et ils manqueraient la réception de Monaco. Dans un contexte tendu, Letexier devra garder la main ferme, sans faire basculer une rencontre qui s’annonce déjà brûlante.

Les supporters stéphanois espèrent une chose : que l’adage se confirme… jamais deux sans trois !