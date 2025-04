En cas de descente en Ligue 2, l’ASSE pourrait perdre l’un de ses talents prometteurs : Lucas Stassin. Arrivé l’été dernier en provenance de Westerloo (D1 Belge) pour un montant avoisinant les 10 M€, Lucas Stassin a connu une première partie de saison contrastée dans le Forez. La seconde en revanche est de très bonne facture. Ses statistiques parlent pour lui (10 buts et 4 passes décisives). Il attire fort logiquement les convoitises.

À tout juste 20 ans, l’international belge U21 possède des qualités rares : finition, jeu dos au but, frappe précise. Des arguments qui n’ont pas échappé à plusieurs clubs étrangers. Selon les informations du journaliste belge Sacha Tavolieri, des émissaires de Brighton, Brentford et Stuttgart suivraient de près ses performances et envisageraient un transfert en cas de relégation de l’ASSE.

Brighton, Brentford, Stuttgart : des clubs stratèges

Les trois clubs intéressés ne sont pas des inconnus sur le marché des jeunes talents. Brighton et Brentford, en Angleterre, ont bâti leur stratégie sur le recrutement intelligent de joueurs à fort potentiel, souvent sous-cotés dans leurs clubs d’origine. Stuttgart, de son côté, multiplie les opérations sur le marché francophone et possède une cellule de recrutement très active.

Pour eux, Lucas Stassin représente une opportunité intéressante. D’autant plus si l’ASSE venait à plonger sportivement, ce qui contraindrait le club à alléger sa masse salariale et à vendre certains actifs, dont le jeune belge fait évidemment partie.

Un départ qui ferait mal au projet Kilmer de l'ASSE

Le possible départ de Stassin en cas de relégation serait un signal inquiétant pour les supporters stéphanois. Il illustrerait non seulement les difficultés sportives du club, mais aussi l’incapacité à retenir ses jeunes pousses prometteuses.

Alors que l’ASSE joue son avenir en Ligue 1 sur les dernières journées de championnat, la direction devra gérer ce type de dossier avec la plus grande prudence. Stassin pourrait être une des rares sources de liquidités, mais son départ symboliserait aussi une nouvelle fracture dans le projet sportif.