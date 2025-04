Légende parmi les Légendes, Osvaldo Piazza s'est exprimé sur le plateau de TL7. L'occasion de commenter l'actualité de l'ASSE et de se projeter sur le derby à venir dimanche.

Osvaldo Piazza (ancien défenseur de l'ASSE) : "Saint-Etienne, c’est ma ville. Je reviens régulièrement. Je reviens à Saint-Etienne pour retrouver mes anciens coéquipiers qui sont mes amis. On a constitué un groupe. On continue de se retrouver chaque année à travers une compet’ de golf qu’on organise.

C’est très difficile de parler de l'ASSE d’aujourd’hui. On a eu la chance de monter la saison passée. Je ne sais pas si elle était préparée pour monter. Je ne sais pas si elle avait ce niveau pour ça. On a fait cet effort. Ça a été dur de jouer cette montée. Et aujourd’hui, on est en Ligue 1, mais parfois, on n’a pas le niveau. On ne peut pas se permettre d'être pressant. Aujourd'hui, c'est très difficile. Je ne vois pas tous les matchs. Je suis allé voir Nice - ASSE. Ça m’a fait très mal parce qu’il n’y avait pas de réaction. J’étais avec Félix Lacuesta, Christian Lopez. On est parti. On a eu honte. Il ne faut pas comparer avec notre époque, mais souffrir comme on souffre aujourd’hui, on aurait pu l’éviter."

L'ASSE doit faire avec ses moyens

Osvaldo Piazza (ancien défenseur de l'ASSE) : "Est-ce qu'on fait quelque chose pour éviter de prendre autant de buts ? Je suis venu voir trois matchs (Nice, PSG, Brest). J'ai vu l'ASSE prendre 17 buts ! Je suis peut-être le chat noir. Mais on a déjà pris 67 buts sur la saison et il reste encore 5 matchs…

J'ai écouté le Peuple Vert chanter. Il y avait encore de l'optimisme. En seconde période, l'ASSE a voulu se battre avec ses moyens. Nous ne sommes pas le Bayern, le Milan AC, ou Manchester City. Saint-Etienne doit faire avec ses moyens. L'ASSE doit se battre continuellement et réagir contre les éléments adverses. Mais là, on a pu voir une équipe."

Le derby, l'envie d'avoir envie

Osvaldo Piazza (ancien défenseur de l'ASSE) : "Un derby, c’est un derby. Si on le joue avec cette envie qu'on doit avoir. On est chez nous. On sait que le classement, c'est le plus important pour nous. Gagner le derby, ce sera un tremplin pour les autres matchs. J’attends que ce réveil se produise à l’occasion de ce derby. Il faut se servir de ce derby pour prendre 3 points. Nous, quand on s’apprêtait à jouer le derby, on disait pour rigoler : « Nous, on ne s’occupe pas du derby, on s’occupe de la coupe d’Europe. » Dans tous les cas, j'ai confiance. Dans les tripes, il faut que l'ASSE sorte quelque chose."