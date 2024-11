Ce dimanche à 20h45, l'ASSE se déplace au Groupama Stadium pour affronter l'OL. C'est donc le retour du Derby, le 125ᵉ de l'histoire. Une affiche forcément très attendue par les supporters des deux camps. Des milliers de supporters se sont ainsi rendus à l'Étrat pour venir encourager les Verts ! Plongez dans l'ambiance du dernier entraînement de l'ASSE.

Des milliers de supporters de l'ASSE présents à l'entraînement !

Les groupes de supporters avaient donné rendez-vous à l'ensemble des fidèles du club ce samedi à 10h30 pour le dernier entraînement avant le Derby ! Les supporters ont largement répondu présents : ils étaient 2 900 selon les informations du Progrès. Tout au long de la séance, de nombreux chants ont été entonnés pour faire passer des messages clairs aux joueurs :

La séance se termine par un discours des groupes et des chants pour motiver les joueurs et le staff 🔥 #OLASSE pic.twitter.com/oB99iVNRMj — Le Progrès - ASSE (@leprogres_asse) November 9, 2024

Les Magic Fans et Green Angels ont donné de la voix et ont lancé les chants repris en chœur par l'ensemble des personnes présentes. Le temps d'un entraînement le Centre Sportif Robert Herbin s'est donc transformé en un mini-Chaudron !

Avec eux, le Peuple Vert ! 💚 pic.twitter.com/xZ16y3p7dv — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) November 9, 2024

De nombreuses vidéos postés sur les réseaux sociaux montrent l'engouement exceptionnel autour de cette rencontre. L'ambiance s'annonce également bouillante demain à 11h30 lors du départ du bus stéphanois en direction de Lyon !

⚔️ #OLASSE : LES CHANTS RÉSONNENT À L’ÉTRAT, DERBY LANCÉ ! 💚🤍 pic.twitter.com/ANOUDEFfRz — Ferveur Verte (@FerveurVerte_) November 9, 2024

Les mots forts de Dall'Oglio

" la fin de l'entraînement, Olivier Dall'Oglio s'est exprimé au micro du Progrès : "On y est ? Oui, on y est, en plein dedans."

"Les honneurs des supporters nous ont touchés. Il y avait vraiment beaucoup de monde, et je pense que les joueurs ont apprécié autant que le staff. C'est un moment très particulier, une atmosphère unique. Nous sommes pleinement dans l'ambiance et nous savons que demain, nous avons un match très important à jouer. Les supporters sont venus nous insuffler leur énergie, et on la prend volontiers. Bien sûr qu'on l'accueille à bras ouverts, car même si peu de Stéphanois seront présents dans le stade, leurs pensées seront avec nous."

Qu'ont-ils dit ?

"On entendait de loin leurs encouragements. Ils nous ont apporté toute leur énergie, tout leur soutien pour nous pousser dans ce match crucial. Leur présence à nos côtés a été un vrai réconfort. Bien sûr, ils veulent une victoire, c'est évident. Dans un derby comme celui-là, l'objectif est de gagner, avec toute la détermination possible. Nous mettrons tout notre cœur dans cette bataille, surtout après un moment aussi fort avec ces supporters extraordinaires. C'est une véritable force, un soutien que l'on apprécie énormément."

Merci à eux."