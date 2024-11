Le Derby s'approche à grands pas. Un match toujours particulier pour les deux équipes qui se retrouvent après deux saisons de disette. Léo Pétrot (ASSE) s'est présenté en conférence de presse ce vendredi. Extraits.

Léo Pétrot (Défenseur de l'ASSE) : "Comme on l’a dit toute la semaine, même si on est remontés en Ligue 1, on coche tout de suite ces matchs-là sur le calendrier. Depuis une semaine, on est concentrés sur ce match. On a très envie de le jouer parce que ce sont des matchs excitants. On est impatients. Je pense que tous ici connaissent le contexte. Quand on arrive à Saint-Étienne, on sait que le derby, c’est spécial. Encore plus avec la remontée en Ligue 1 cette saison. Tout le monde connaît ce contexte.

En se rapprochant du match, on va rentrer dans les détails, les discussions pour se motiver encore plus. Ils comprennent déjà l’importance de ce match, mais ils vont encore mieux la saisir. Porter le maillot stéphanois, c’est savoir que ce ne sera pas un match facile là-bas. Ce match est basé sur la motivation et sur l’honneur de porter ce maillot. On connaît la rivalité entre ces deux clubs. Il faudra tout donner. Parfois, ce sont des évidences, mais dans un match comme celui-là, elles prennent tout leur sens."

Emmagasiner la pression des supporters de l'ASSE

Léo Pétrot (Défenseur de l'ASSE) : "On est déçu. C’est dommage de ne pas avoir nos supporters avec nous, mais c’est comme ça. On sait qu’ils seront là pour nous encourager avant le match. Et plus le match approche, plus la pression monte, plus les supporters vont nous motiver. Ça, c’est très important pour nous.

Il faut qu’on arrive à emmagasiner toute l’énergie que les supporters vont nous donner. Puisqu’ils ne seront pas au stade pour nous soutenir, il faut qu’on s’imprègne de cette motivation et qu’on la libère tous ensemble sur le terrain."