L'ASSE s'apprête à se déplacer au Groupama Stadium pour disputer la phase aller du Derby. Olivier Dall'Oglio s'est présenté en conférence de presse ce vendredi. Extraits.

Olivier Dall'Oglio (Entraîneur de l'ASSE) : "Sur les blessés, Ben Old est toujours sous attelle pendant quelque temps. On sait que ça va durer longtemps. La douleur a diminué, c’est déjà pas mal. Un garçon comme Briançon, a repris la course depuis un bout de temps. Ça se passe bien. Thomas Monconduit y va doucement. Ces garçons sont sur le retour. Sinon, après, on a enregistré la rentrée de Wadji aussi. Ibra a fait une semaine complète, et la semaine dernière, il avait fait la fin de semaine. Et aussi Pierre Cornud, qui a fait une semaine entière sans problème. Sinon, vous êtes au courant, Cafaro est suspendu.

Il y a des retours. Il s'agit de joueurs qui manquent de temps de jeu, ça fait un bout de temps que Pierre n’a pas joué, et qu’Ibra non plus. Le temps de jeu viendra petit à petit. Mais physiquement, c’est bien. Ils postulent à être dans le groupe. Il y aura encore une réflexion demain. Louis (Mouton) a été ménagé en début de semaine, suite à un choc assez violent au niveau de la hanche. Ça va mieux, il a repris l’entraînement ce matin sans problème.”

Un événement national

Olivier Dall'Oglio (Entraîneur de l'ASSE) : “C’est un derby, c’est un événement. Et même au niveau national. La preuve, c’est qu’on joue dimanche à 20 h 45. On prend la place du PSG. C’est beau. Ça veut dire qu’il y a un gros intérêt pour ce derby. On sait très bien que c’est un match essentiel pour les deux clubs. Mais aussi au niveau national, c’est très suivi. Ce que je retiens, c’est l’engouement. J’ai vu des images, des départs de Saint-Étienne vers Lyon, avec tous les fumigènes, toute la ferveur verte qui accompagnait les joueurs. Il y a vraiment un état d’esprit incroyable pour cet événement. C’est ce qu’on ressent de l’extérieur. Après, j’imagine que de l’intérieur, ça va être encore plus intense."

La motivation naturelle pour le Derby

Olivier Dall'Oglio (Entraîneur de l'ASSE) : "Il y a un petit moment qu’on en parle déjà de ce Derby. Dès la sortie du calendrier, en été, j’ai bien compris que c’était une date à cocher. Souvent, il y a des petits rappels de supporters, qui nous rappellent la date. Sincèrement, on ne peut pas l’oublier.

Je pense que déjà au niveau des joueurs, en termes de motivation, ça se fait tout seul. Bien sûr qu’il y aura aussi un discours de ma part. Ça reste un match particulier. Je ne vais pas insister sur la motivation, la détermination et l’engagement qu’il va falloir avoir, de toute façon, on le sait. On en a déjà parlé aussi dans la semaine. On a travaillé par rapport à ça également. On sait ce qui nous attend, on sait ce qu’on veut mettre comme ingrédient dedans aussi. Je trouve qu’on a pas mal travaillé. Il nous reste encore demain (samedi), avec la venue des supporters pour le dernier entraînement. Je trouve que c’est une très bonne chose.”