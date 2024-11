Stéphane Ruffier s'est exprimé pour So Foot. Il y évoque Jean-Louis Gasset, l'un de ses entraîneurs à l'ASSE. L'ancien portier stéphanois dresse le portrait du nouvel entraîneur du MHSC qui jouera en compagnie des stéphanois la course au maintien cette saison.

"Il aime ses joueurs, il te fait comprendre qu’il tient à toi et qu’il a confiance en tes qualités" (Ruffier (ex-ASSE) sur Gasset)

« Quand il est arrivé, il a redonné confiance à tout le monde et on a fait une deuxième partie de saison exceptionnelle, on a failli finir européen. L’année d’après, il a pu construire ce qu’il voulait et on a vraiment fait une belle saison (quatrième place de l'ASSE, NDLR). Il aime ses joueurs, il te fait comprendre qu’il tient à toi et qu’il a confiance en tes qualités. Chez nous, il a fait revenir Yann M’Vila, qui n’était pas bien sportivement, pas bien dans sa vie. Et il l’a remis dans la lumière, il lui a redonné le sourire, l’envie de jouer au football. Et Yann lui a rendu. Il a une relation avec ses joueurs que je n’ai pas vue chez les autres entraîneurs. Même le joueur qui joue moins, il a envie de se battre pour lui. Mais attention, parfois il pétait les plombs, hein ! Il nous mettait plus bas que terre, mais c’était toujours au bon moment, dans le bon tempo. Et après, c’était fini.

"Quand il a repris l’équipe, c’est un moment de ma vie où je me séparais de la mère de mes deux filles, je ne voyais pas mes enfants. C’était un moment compliqué et il a énormément été là pour moi."

Un jour, il avait poussé une bonne gueulante et en sortant du vestiaire, il me prend le bras et me dit « Alors, j’en jetais aujourd’hui, t’as vu ça un peu ? Il n’était pas bon, le discours ? » Il parlait, il rigolait, il te chambrait, alors qu’il venait de te pourrir dix minutes plus tôt. Parce que pour lui, il fallait le faire. Ça remettait les compteurs à zéro. Il s’est entouré de Ghislain Printant, qui est aussi une personne extraordinaire. Et Fabrice Grange aussi d’ailleurs. Combien de fois on est rentré à la mi-temps d’un match où on était en difficulté, et il disait « Oh les gars, calme ! On va gagner le match. Je vous explique. On va faire ça, ça, ça, ça, on va marquer comme ça. »

Et en deuxième, ça se passait comme il l’avait dit. Donc il a aussi une énorme connaissance du football. C’est aussi quelqu’un qui fait très attention à toi, à ta vie, aux problèmes que tu peux avoir en dehors du foot. Il a été important pour moi. Quand il a repris l’équipe, c’est un moment de ma vie où je me séparais de la mère de mes deux filles, je ne voyais pas mes enfants. C’était un moment compliqué et il a énormément été là pour moi. Il a su avoir les bons mots. Et il a fait ça avec Romain (Hamouma) aussi d’ailleurs. Même quand ça va moins bien, ça n’est pas un mec qui t’accable. »