L'ASSE sort le chéquier. Après les signatures de Cardona, Bernauer et Jaber, les dirigeants Stéphanois ne lèvent pas le pied. Le défenseur portugais Chico Lamba s'est officiellement engagé sous la tunique verte ce lundi. Son ancien club, le FC Arouca, s'est exprimé sur les réseaux sociaux.

Lamba débarque plein de promesses à l'ASSE

Huit millions d'euros bonus compris… les dirigeants stéphanois frappent fort cet été. En attirant Chico Lamba dans le forez, Kilmer Sports s'est doté d'un atout considérable pour la Ligue 2. Auteur d’un Euro Espoirs 2025 très convaincant, le défenseur central de 22 ans se distingue par sa solidité dans les duels, sa puissance physique et son sens du placement.

Adroit balle au pied, Lamba est cependant davantage en difficulté lorsqu'il s'agit de casser des lignes par la passe. Nul doute que le portugais deviendra un cadre de la défense stéphanoise pour les prochaines années.

Désormais engagé sous la tunique verte jusqu'en 2029, le numéro 15 ne cache pas ses ambitions. "J’ai vraiment hâte de faire mes premiers pas en Vert, de jouer mon premier match devant ces supporters et d'aider l’ASSE à atteindre ses objectifs !" Plaisir partagé avec Eirik Horneland : "C’est un joueur talentueux et intelligent. (...) Chico fait partie des meilleurs joueurs de sa génération. "

Son ancien club lui souhaite le meilleur

En quête de temps de jeu, Chico Lamba s'engageait en 2024 avec le FC Arouca à l’été 2024 pour un contrat de trois ans. Pari réussi. En une saison, le défenseur de 22 ans a disputé 27 rencontres comme titulaire en Liga Portugal. Une montée en puissance payante qui lui ouvre la porte de la sélection U21 pour disputer l’Euro Espoirs 2025.

Son ancien club lui a rendu hommage sur les réseaux sociaux : "Arouca Football Club informe qu'ils ont trouvé un accord pour le transfert de Chico Lamba à l'AS Saint-Étienne. Nous apprécions tout l'engagement et le dévouement dont l'athlète a fait preuve sur et en dehors de la pelouse tout au long de la saison dernière, jouant 28 matchs et marquant 1 but pour les Loups d'Arouca. Nous souhaitons de futurs succès sportifs et personnels."