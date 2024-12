Arrivé cet été à l'ASSE, Zuriko Davitashvili n'a pas mis longtemps à se faire remarquer. Auteur de cinq buts, dont un triplé contre l'AJ Auxerre, l'ailier géorgien a été élu meilleur joueur du mois d'octobre en Ligue 1. Le joueur âgé de 23 ans s’exprime dans un entretien à L’Équipe.Extraits de cette interview où le joueur revient sur plusieurs faits marquants de sa carrière.

Devant les médias, Zuriko Davitashvili a préféré faire son interview dans sa langue maternelle, le géorgien. Néanmoins, il a fait une promesse pour le futur. « Promis, je le parlerai dans six, disons huit mois » (en français).

Déjà une longue carrière avant de rejoindre l'ASSE

Zuriko Davitashvili a grandi avec un ballon au pied, inspiré par son père, ancien attaquant professionnel en Géorgie. Dès l'âge de 6 ans, ses qualités l'ont rapidement propulsé dans des catégories supérieures. « Très tôt, les gens m'ont dit que je pouvais très bien y jouer. De plus, c'était un souhait de mon père, qui a été professionnel dans plusieurs clubs géorgiens (attaquant de 2000 à 2010), que je devienne à mon tour footballeur.»

Son passage au Rubin Kazan, en Russie, a été une expérience formatrice mais difficile. « J'aimerais la revivre, en étant plus professionnel (*). Cela m'a servi de leçon. De grande leçon même, dans ma tête. Aujourd'hui, je m'entraîne tous les jours, je fais des efforts et je ne suis jamais content de moi.»

Une vie transformée par le football

Le fait de gravir petit à petit les échelons a fait de lui un footballeur « reconnu » en Géorgie : « Le plus grand changement aujourd'hui, c'est que si je sors boire un café, les gens me demandent de prendre une photo avec eux. Je voulais connaître cette popularité, voir comment les gens adorent les joueurs, être aimé par le peuple comme un grand joueur. » Une reconnaissance qu’il espère également construire à l'ASSE, où l’engouement des supporters l’a marqué, notamment lors du derby contre Lyon : « Ils nous ont mis tellement de pression que j’ai ressenti une responsabilité particulière. »

Des qualités qui font de lui un joueur particulier

S’il se définit comme un joueur polyvalent, c’est en tant qu’ailier gauche que Davitashvili s’épanouit le mieux : « Dribbler et marquer sur la même action, ça, j’adore ! Le dribble, je l’avais, mais je l’ai aussi beaucoup travaillé avec mon père. »

Mais Zuriko ne manque pas d’humour et révèle même une qualité qu'il possède et qui est pour le moment encore méconnue des supporters : « Un jour, je veux jouer gardien. Je pense que je suis doué pour ce poste, même s’il me manque de la taille ! » plaisante-t-il.

De grandes ambitions avec l'ASSE ?

Ses objectifs, tant personnels que collectifs, restent élevés. Mes deux plus grands sont de gagner la Ligue des Champions et l'Euro ou la Coupe du monde avec mon pays.|...] Quand j'ai reçu l'offre de Saint-Étienne, j'en avais d'autres. Bien évidemment, j'ai accepté celle des Verts. »