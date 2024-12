En difficulté cette saison, l’ASSE occupe une inquiétante 16ᵉ place en Ligue 1, synonyme de barragiste. Alors que la trêve hivernale approche, les dirigeants stéphanois envisagent de renforcer leur effectif pour inverser la tendance. Fidèles à leur stratégie de recrutement axée sur la jeunesse et le potentiel, ils auraient jeté leur dévolu sur Abdoulaye Kanté, prometteur milieu défensif ivoirien de l’ESTAC Troyes.

Un jeune talent en pleine ascension

Abdoulaye Kanté, 19 ans, a fait sensation cette saison en Ligue 2 avec Troyes. Né à Attécoubé, en Côte d’Ivoire, le jeune joueur a gravi les échelons du football français après avoir été formé au FC Montfermeil. Arrivé libre à Troyes en 2022, il s’est rapidement imposé comme un élément clé de son équipe. Avec 13 matchs disputés sur 15 possibles cette saison, il a su démontrer son endurance et sa discipline tactique. Son rôle en tant que milieu défensif lui a également permis de délivrer une passe décisive, soulignant sa capacité à contribuer offensivement.

Valorisé à 1,5 million d’euros selon Transfermarkt, Kanté est sous contrat avec Troyes jusqu’en juin 2026. Cependant, l’ASSE serait en négociations avancées pour un prêt avec option d’achat. Une formule qui conviendrait aux deux clubs selon AfricaFoot. Ce recrutement potentiel s’inscrit dans une logique de renforcement immédiat tout en préparant l’avenir.

Une nécessité pour un secteur en souffrance à l'ASSE

Le milieu de terrain stéphanois a été particulièrement impacté cette saison, avec les absences de joueurs importants tels qu’Aïmen Moueffek, Thomas Monconduit voire Ben Old. Ces pertes ont fragilisé un secteur crucial, et l’arrivée de Kanté pourrait apporter des qualités qui manquent actuellement à l’équipe. Passé par Monfermeil, ce jeune joueur né en 2005 posséde un gros volume de jeu et dispose de vraies qualités balle aux pieds. Un profil qui ne ferait pas de mal à l'ASSE pour protéger sa défense.

Un pari sur l’avenir pour l'ASSE

Au-delà de ses qualités, Kanté représente un pari à long terme pour l’ASSE. À seulement 19 ans, il possède une marge de progression significative. S’il parvient à s’adapter rapidement à l’exigence de la Ligue 1, il pourrait non seulement contribuer au maintien du club, mais aussi devenir un actif précieux pour l’avenir.

Avec Toulouse comme dernier adversaire avant la trêve, les Verts doivent impérativement prendre des points. Mais c’est surtout durant le mercato hivernal que les dirigeants joueront leur va-tout. Les dirigeants de l'ASSE seront attendus au tournant.

Carte d'Identité

Nom complet : Abdoulaye Raslan Kanté

Date de naissance : 9 juillet 2005 (19 ans)

Lieu de naissance : Attécoubé, Côte d’Ivoire

Nationalité : Ivoirienne

Taille : 1,80 m

Poste : Milieu défensif

Pied préféré : Droit

Club actuel : ESTAC Troyes

Contrat jusqu’à : Juin 2026

Valeur marchande : 1,5 million d’euros (Transfermarkt)

Formé à : FC Montfermeil

