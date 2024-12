Élu joueur du mois d'octobre en Ligue 1, Zuriko Davitashvili s'est livré au micro de BeIN Sport avant la déroute en terres bretonnes. L'attaquant de l'ASSE a répondu aux diverses questions.

Meilleur joueur de L1 en Octobre

Zuriko Davitashvili (Attaquant de l'ASSE) : « C’est très bien pour un joueur de football de recevoir une récompense individuelle. Sans mes coéquipiers et le staff, je n’aurais rien pu accomplir. Ma première pensée va toujours à l’équipe, puis viennent les récompenses individuelles. Mais c’est toujours une bonne chose pour un joueur de voir ses efforts reconnus, et je dois continuer dans cette voie ».

Un triplé et des émotions

Zuriko Davitashvili (Attaquant de l'ASSE) : « Ces émotions étaient inoubliables. Je le dis et le redirai toujours : ce match a été le meilleur de ma carrière. L’ambiance au stade, chez nous, le soutien des supporters, c’était une immense motivation. Après ce triplé, les émotions étaient encore plus fortes. On peut le voir dans les vidéos et pour moi, c’était une soirée mémorable. J’espère qu’il y en aura beaucoup d’autres comme celle-là. J’ai célébré avec ma famille, ma femme, mes parents, mon enfant. Ça me fait penser à ce que j’ai accompli jusque-là. Ce qui me rend le plus heureux, c’est de voir mon travail récompensé. C’est une grande joie car on fait tant d’efforts que les gens ne voient pas forcément. Pour moi, tout cela se reflète sur le terrain. Et quand tu obtiens ce genre de résultats, tu es satisfait de toi-même, car tu sais que tout ce que tu fais n’est pas en vain ».

L'ASSE peut compter sur son Public

Zuriko Davitashvili (Attaquant de l'ASSE) : « Tout d'abord, il y a les supporters, les fans, l'atmosphère du stade chez nous, lors des matchs à domicile. Tout cela nous aide à donner le meilleur de nous-mêmes. Cela ne veut pas dire que nous ne faisons pas d'efforts lors des matchs à l'extérieur, mais il y a une énergie supplémentaire qui vient des supporters. Même si tu n'as pas envie de faire quelque chose ou si ça ne marche pas, cette énergie te pousse à le faire quand même. À mon avis, c'est un avantage que nous avons chez nous. J'espère que nous commencerons maintenant à obtenir des victoires et des points à l'extérieur. Je pense que toutes les équipes de ligue 1 jouent un bon football. Nous avons nous aussi connus des périodes difficiles, mais cela ne signifie pas que nous allons baisser les bras !