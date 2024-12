Hollywood connaît désormais l'ASSE ! Timothée Chalamet ne rate en effet jamais l'occasion de mettre en avant son club de cœur, et de fait, beaucoup ont découvert les Verts à travers l'acteur international. Un autre acteur francophone, né à Haïti, s'est également pris d'amour pour les Verts. Jimmy Jean-Louis, qui a aujourd'hui 56 ans, explique comment il s'est retrouvé à supporter St-Etienne dès son arrivée en France.

Dans l’univers du cinéma et de l’humanitaire, Jimmy Jean-Louis est une figure connue. Né en Haïti, il a parcouru le monde, de Paris à Hollywood, en passant par Barcelone et Londres, pour construire une carrière internationale impressionnante, même si son nom pourrait ne pas parler à nombre d'entre vous. Connu pour son rôle iconique de "l’Haïtien" dans la série Heroes, il a également partagé l’écran avec des légendes telles que Bruce Willis et Harrison Ford. Mais ce que l’on sait moins, c’est que cet acteur au parcours exceptionnel nourrit une véritable passion pour l’AS Saint-Étienne. Comme son cadet, Timothée Chalamet.

Né en 1968, Jimmy Jean-Louis arrive en France à l'âge de 12 ans, à une époque où les Verts brillent encore en France. C'est la période de Janvion, Battiston, Santini, Primard, Larios, Platini, Rep, Zimako, Roussey ou encore Paganelli. Les Verts seront sacrés champions lors de la saison 1980/81, leur dernier titre en championnat à ce jour.

Pas étonnant, donc, que Jimmy Jean-Louis, en arrivant sur le sol français, se prenne d'amour pour l'ASSE ! Dans l'émission Salon VIP, sur beIN Sports, il revient sur cet attachement :

"À l’époque, c’était les Trésor, les Janvion. Mon équipe préférée, c’était Saint-Étienne. Quand j’étais en Haïti, je ne connaissais pas trop les équipes locales parce que je n’avais pas de télévision. Mais c’était les grandes années des Verts. Même si je ne connaissais pas toutes les équipes, les Verts, eux, je les connaissais."