Même si les joueurs de l'ASSE se sont inclinés contre le PSG, ils ont réalisé une prestation convaincante. Dans sa chronique pour Le Progrès, Patrick Guillou revient sur ce match.

Arrivé, il y a trois semaines à l'ASSE, Eirik Horneland met en place petit à petit le jeu qu'il désire que son équipe produise. C'est un jeu qui demande beaucoup de discipline. "Il espère secrètement un meilleur contrôle de l’adversaire direct dans chaque espace de jeu et une meilleure anticipation à la perte du ballon. [...] Ce style de jeu est intense et énergivore. Il demande une réflexion et une intelligence situationnelle de tout instant. Les intentions sont louables. La réalité du terrain montre autre chose. "

L'ASSE a encore quelques limites

Cependant, il ne faut pas oublier les prestations passées. Celles qui montrent que cette équipe stéphanoise a encore de nombreuses limites. Mais, aujourd'hui, les Verts semblent tout de même retrouver des couleurs "L’ASSE est sur le bon chemin mais entre le rêve et la douce réalité, le sentier est sinueux. C’est toujours important de rester connecté au monde réel."

Un second souffle donné par le coup franc de Davitashvili

Durant cette rencontre, c'est le Paris Saint Germain qui a nettement dominé. Même si au sortir de la première mi-temps, la différence de possession de balle est infime, avec 54% et 46%. Mais, si on regarde les actions offensives, le PSG a tiré vingt-cinq fois, contrairement à l'ASSE avec huit tentatives. "Le score ne révèle pas l’ampleur de la domination. Sans brusquer l’opinion publique, le coup franc direct de Davitashvili a certes donné un second souffle mais il n’a pas masqué la différence de talent entre les deux équipes."

Des Verts combatifs

Mais, s'il y a bien quelque chose à mettre en avant sur ces deux derniers matchs, c'est la combativité ! "Les Verts n’ont jamais baissé les bras dans cette rencontre. La combativité est notable. [...] Beaucoup d’enseignements positifs à tirer de cette prestation. Quand les hommes de Horneland auront la possession du ballon et dicteront le tempo, l’avenir sera radieux."

Maintenant, les stéphanois vont devoir se renforcer. Le mercato n'a pas encore débuté à l'ASSE. Les prochains jours seront certainement plus mouvementés. "Les Datas Boys vont retourner le sablier dans un futur proche. Sans dérapage budgétaire, coach Horneland va doper la croissance."