Joueur et Directeur Sportif devenu Légende à l'ASSE, Dominique Rocheteau profite d'une retraite bien méritée. L'ancien international français s'est livré dans les colonnes de l'Equipe le jour de sa 70ᵉ bougie. Extraits.

Dominique Rocheteau : "Gamin, j'aimais beaucoup mon prof de gym et je voulais faire comme lui. Mais comme je ne serais pas allé bien loin dans les études, j'aurais repris l'entreprise familiale d'ostréiculture avant Anthony, mon frère cadet. Interne à Royan à partir de 11 ans, je retournais chez moi l'été pour partir le matin en mer dans le bassin d'Oléron, où se trouvent tous les parcs à huîtres. On déjeunait sur le bateau et on revenait l'après-midi. Cela m'a marqué. J'aurais bien aimé exercer ce métier qui tend à disparaître. C'est pour cette raison que je suis content de voir mon neveu David prendre la succession de mon frère. Il inaugure ainsi la quatrième génération des huîtres Rocheteau."

Rocheteau, le plaisir avant tout

Dominique Rocheteau : "L'exigence ne m'a jamais fait avancer. Le plaisir de jouer, oui. Le matin, je me levais pour m'amuser au foot. À 16 ans, quand j'ai quitté mon pensionnat de Royan, situé à deux cents mètres de la plage, pour Saint-Étienne, une ville noire de mineurs, cela a été un choc. Plus d'océan ni de douceur de vivre. Mais l'envie et le plaisir de jouer ont pris le dessus."

L'apprentissage du collectif à l'ASSE