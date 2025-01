L'ASSE affiche un visage audacieux en ce début d'année 2025. Si i les Verts restent barragistes provisoires, l'espoir renait dans le Forez. Julien Cazarre était l'invité du Sainté Night Club ce lundi. L'occasion de revenir sur la rencontre et d'évoquer différents sujets. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne !

Julien Cazarre : "Si tu n'as pas cette espèce de tradition du nouveau projet d'avoir 800 occasions pour deux frappes, un but, et 15 tirs au-dessus, ce match peut être une branlée. Avec le même match, tu peux finir avec une tôle. Mais pour moi, ça n'aurait rien changé. Rien changé dans l'état d'esprit.

Ce que j'ai trouvé bien, c'est que l'ASSE a abordé le match comme aucune équipe. Même Monaco, Lyon, Marseille. Les marseillais, ils sont arrivés, le froc baissé, les fesses en l'air. Allez-y, envoyez les concombres. Là, vraiment, il y avait l'envie d'y aller.

Encourageant pour la suite de la saison - ASSE

Julien Cazarre : "Je trouve que c'est une excellente nouvelle. Pour suivre le PSG tout le temps, les équipes qui mettent le bus et accrochent le PSG, ça arrive. Il y a des équipes qui arrivent à faire un 0-0, le cul par terre, dans leur surface. Mais ces équipes-là, avec du recul, tu constates qu'elles le payent souvent les matchs suivants. Elles se sont tellement mises psychologiquement dans un état d'infériorité, que souvent, les matchs d'après, elles font des contre-performances. Réaliser un espèce d'exploit, c'est bien, mais dans des mauvaises conditions, ça ne peut pas être une référence. Donc en fait, ça ne sert à rien.

Alors qu'est-ce qui est intéressant dans ce qu'a fait l'entraîneur Stéphanois ? C'est qu'il s'est dit, moi, je n'en ai rien à foutre, ce n'est pas mon championnat ce match. Je vais continuer à progresser avec mon équipe. Comme je suis confronté à une grosse équipe, je vais essayer de voir ce que ça donne de bastonner une grosse équipe. Et après, advienne que pourra. Et là, pour la suite, les mecs peuvent sortir en se disant : on a perdu, mais avec les honneurs, le torse bombé. Je pense que pour après, c'est bien plus important qu'un pauvre point arraché contre Paris. Les Verts ont grandi à travers cette défaite.