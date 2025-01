Une semaine après le beau succès face à Reims (3-1) pour la première d’Eirik Horneland, les Verts enchainaient par un très gros morceau au Parc des Princes. Sur la pelouse du PSG, leader incontesté, l’ASSE s’est inclinée (2-1) malgré une très belle prestation qui donne de l’espoir pour la suite. Voici les trois enseignements après le match.

Battus avec les honneurs. Sur le terrain du Paris Saint-Germain, leader incontesté et incontestable de la Ligue 1, les Stéphanois ont rendu une très belle partition. Pour la deuxième d’Eirik Horneland, c’était un vrai test après les promesses entrevues face à Reims le week-end dernier (3-1). Au sortir de la rencontre, même si les Verts ont perdu (2-1), il y a de l’espoir.

Dans la continuité de Reims

Et pourtant, il pouvait y avoir quelques craintes. Car un déplacement au Parc des Princes ne ressemble à aucun autre match en Ligue 1. Malgré la magnifique victoire stéphanoise, à Geoffroy-Guichard, face à Reims samedi dernier, les craintes étaient réelles au moment d’affronter une équipe que les Verts n’ont plus battu depuis plus de 20 matches. Finalement, l’ASSE quitte la capitale avec des regrets mais surtout la confiance d’avoir fait douter la meilleure équipe de France.

Et tout cela est à mettre au crédit d’Eirik Horneland. Comme face aux Rémois, les Verts version norvégienne ont pressé haut, ressorti les ballons depuis leur surface et joué avec intensité. Pas donné à tout le monde quand on joue au Parc des Princes. Avant de recevoir Nantes et de se déplacer à Auxerre les deux prochains week-ends, deux concurrents pour le maintien, l’ASSE s’avance avec une très belle base de travail. Avec les compliments de Luis Enrique lui-même.

L’ASSE a manqué d’efficacité

Et après cette défaite 2-1, les Verts sont presque rentrés dans le Forez avec des regrets. Car l’ASSE a joué crânement sa chance et n’est pas passé loin d’un véritable exploit. Comme face à Reims, le pressing haut de l’équipe d’Eirik Horneland a clairement gêné le PSG en début de match. Et les Verts auraient même pu ouvrir le score au sortir d’un très bon pressing de Benjamin Bouchouari que Lucas Stassin n’ait pas parvenu à bonifier en trouvant Zuriko Davitashvili (5’). Vraiment dommage pour l’ASSE.

Car de l’autre côté, avec un Ousmane Dembélé des grands soirs et auteur d’un doublé, la moindre situation peut finir au fond des filets. La preuve avec le doublé du n° 10 du PSG (13’, 23’) qui aurait pu plonger les Verts dans une longue et difficile soirée. Au rayon des frustrations, le 4 contre 3 mal négocié par Louis Mouton au moment de servir mollement Zuriko Davitashvili fait tâche, lui aussi (29’). En seconde période, l’ASSE aurait là encore pu mieux négocier deux contre-attaques mais Augustine Boakye s’est fait reprendre par la fusée Nuno Mendes à deux reprises. Dommage pour les Verts.

L’ASSE barragiste à mi-saison

Dommage car à la mi-saison, les Stéphanois sont encore et toujours barragiste. Avec 16 points en 17 matches, et toujours aucune victoire à l’extérieur, l’ASSE doit et peu mieux faire. Encore plus sous la houlette d’Eirik Horneland, qui a redonné une vraie identité à un effectif perdu sous Olivier Dall’Oglio. Malgré tout, sur le plan comptable, les Verts restent dans le dur.

D’autant plus qu’Angers s’est imposé à Montpellier ce dimanche (1-3) et compte désormais 19 points, soit trois de plus que l’ASSE. Mais les signaux positifs sont tout de même là. Montpellier, lanterne rouge, est à sept points (9 points) tandis que Le Havre (12 points), avant dernier, reste à quatre points après sa défaite face à Lens (1-2). Surtout, les Verts version Horneland, qui ont remporté la seconde période sur le terrain du PSG, semblent métamorphosés.