Dans ce sprint final pour le maintien en ligue 1, cinq équipes se disputent un duel important (Montpellier, l'ASSE, Le Havre, Reims et Nantes). Les canaris semblent les plus armés mais restent à porter de fusil des quatre autres écuries. En effet, seulement 4 points séparent le 17e (l'ASSE) du 14e (le FC Nantes). Le suspens reste entier à neuf journées du verdict de cette édition 2024-2025.

Dans cette période clé, l'ASSE enregistre des retours qui pourraient tout changer d'ici la fin de saison. Explications.

Privés de longue date d'Yvann Maçon et d'Aimen Moueffek, les Verts retrouvent enfin deux de leurs cadres. Ces absences prolongées ont pesé sur la dynamique de l'équipe, mais leur retour au premier plan pourrait être un véritable tournant dans la course au maintien. Lors de la dernière rencontre face au Havre, Maçon et Moueffek ont affiché un niveau de jeu très encourageant, prouvant qu'ils n'avaient rien perdu de leur influence sur le collectif stéphanois.

Un impact immédiat sur le jeu de l'ASSE

Yvann Maçon a été l'un des éléments-clés du point obtenu au Havre. Tranchant et inspiré, il a initié le mouvement menant au but de Lucas Stassin, démontrant sa capacité à dynamiser le jeu offensif. Sa vitesse et son abnégation apportent une véritable plus-value à l'ASSE dans cette phase cruciale de la saison.

De son côté, Aimen Moueffek a également répondu présent. Son activité au milieu de terrain a été précieuse, tout comme sa participation sur l'action menant au but stéphanois. Sa vision du jeu et sa combativité permettent à l'équipe de mieux réguler le tempo et d'apporter plus de sécurité défensive. Passeur décisif contre Rennes, il marque ses deux titularisations en étant le détonateur des bons coups stéphanois !

Un renfort essentiel pour le sprint final

Dans cette dernière ligne droite où chaque point compte, la réintégration de Maçon et Moueffek dans le onze de départ constitue un atout non négligeable. Leur expérience et leur entente sur le terrain pourraient être déterminantes pour permettre à l'ASSE de valider son maintien en Ligue 1. Leur retour coïncide avec un regain de confiance et d'efficacité pour les Verts, ce qui laisse augurer d'une fin de saison plus sereine.

En plus de ces deux retours majeurs, l'ASSE pourra compter sur Ben Old, qui devrait intégrer le groupe ce week-end. Blessé à l'entraînement en octobre 2024, il est enfin remis et pourrait connaître sa grande première sous le maillot vert en 2025. Son retour offre une solution supplémentaire au coach pour renforcer l'effectif dans cette dernière ligne droite.

Avec Maçon, Moueffek et maintenant Ben Old de nouveau opérationnels, l'AS Saint-Étienne peut aborder ce sprint final avec plus de certitudes et d'ambitions. Un trio qui pourrait bien être la clé du maintien en Ligue 1. C'est en tout cas tout le mal que l'on souhaite à la bande d'Eirik Horneland !