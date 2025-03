Fin 2024, on apprenait que Bruno Retailleau, ministre de l’Intérieur, avait dans le viseur plusieurs groupes de supporters en France. Les Magic Fans et les Green Angels, groupes de supporters de l’ASSE, faisaient partie des concernés. Depuis cette semaine, la menace plane et se concrétise désormais.

Après une défaite 0-2 de Nantes face au Havre, le 24 novembre dernier, la Brigade Loire a tenté d’envahir le terrain. Des actes qui n’ont absolument pas plu à Bruno Retailleau. Très vite, le ministre de l’Intérieur s’est penché sur le dossier des ultras et a eu la volonté de mettre fin à l’existence de certains groupes.

Le gouvernement passe à l’action et pointe les supporters de l'ASSE

Le ministère de l’Intérieur a envoyé une circulaire aux préfets visant à intensifier la lutte contre les violences dans les stades. Selon Le Parisien, cette initiative pourrait aboutir à la dissolution de cinq groupes de supporters identifiés comme problématiques. Parmi eux, deux emblématiques de l’ASSE : les Magic Fans et les Green Angels. Les autres groupes concernés sont les Offenders (Strasbourg), la Légion X (Paris FC) et la Brigade Loire (Nantes).

Cette annonce intervient après plusieurs incidents ayant marqué la saison, notamment la tentative d’envahissement du terrain lors de la rencontre face au Havre le 24 novembre dernier. Le gouvernement, mené par Bruno Retailleau, entend ainsi durcir sa politique contre les débordements dans les tribunes françaises.

Une procédure accélérée et controversée

La décision ne s’est pas faite du jour au lendemain. En décembre dernier, le ministère de l’Intérieur avait d’abord identifié neuf groupes avant de réduire cette liste à cinq, sans consultation des clubs concernés. Ce choix interroge, notamment à Saint-Étienne, où la relation entre l’ASSE et ses supporters reste un élément central de l’identité du club. Les groupes ciblés auront toutefois la possibilité de se défendre. Une commission composée de huit membres a été désignée pour examiner leur dossier et statuer sur leur avenir.

Si la dissolution des Magic Fans et des Green Angels venait à être confirmée, l’impact serait majeur pour l’ASSE. Ces groupes sont les principaux animateurs de Geoffroy-Guichard. Leur disparition soulèverait des questions quant à l’avenir du soutien populaire au club, déjà en difficulté sportive. Les groupes de supporters permettent le dialogue entre leurs représentants et le club.

L'ASSE intimement liée à ses groupes de supporters

Ce mercredi 12 mars, lors de son audition devant la Commission des Affaires culturelles et de l'Éducation, Pierrick Courbon, député de la Loire, a interpellé la Ministre des Sports, Marie Barsacq, sur le projet de dissolution des "Green Angels" et des "Magic Fans", associations emblématiques des supporters de l’AS Saint-Étienne.

La ferveur et l’engagement des supporters stéphanois sont reconnus à travers tout le pays. Régulièrement citée comme possédant le "meilleur public de France", l’ASSE doit une grande partie de sa renommée à l’animation de ses tribunes. Ces groupes de supporters, actifs depuis des décennies, sont au cœur de l’ambiance du Chaudron et jouent un rôle central dans l’image du club et de la ville.

Pierrick Courbon interpelle la Ministre des Sports

Dans ce contexte, la dissolution des "Magic Fans" et des "Green Angels" suscite de vives inquiétudes. Voici l’intervention complète de Pierrick Courbon :

"Ce mercredi 12 mars, à l’occasion de son audition devant la Commission des Affaires culturelles et de l’Éducation, j’ai interrogé la Ministre des Sports, Marie Barsacq, sur le projet de dissolution des « Green Angels » et des « Magic Fans », associations bien connues de supporters de l’ASSE.

La vie et l’image du territoire stéphanois sont intimement liées au dynamisme et aux résultats de son club de football, ainsi qu’à la ferveur de son public, régulièrement qualifié de « meilleur public de France ».

La ferveur des supporters stéphanois est en effet unanimement reconnue et très souvent mise en avant ; celle-ci est illustrée par les nombreuses animations proposées en tribune, dont les images servent fréquemment de support de communication, voire de produit d’appel, de la part des diffuseurs, de la presse sportive ou à l’occasion d’opérations de marketing territorial des pouvoirs publics.

De façon incontestable, les « Magic Fans » et les « Green Angels » jouent un rôle majeur dans l’organisation, la conduite et le bon déroulement de ces animations de tribune. Je dénonce donc une forme d’hypocrisie qui consisterait à reprocher aujourd’hui à ces supporters cela même pourquoi ils sont régulièrement « utilisés ».

Je tiens par ailleurs à saluer leur parfaite intégration dans la vie locale, comme en témoignent de nombreuses opérations partenariales établies avec des structures associatives, sportives, culturelles ou caritatives du territoire.

En termes de sécurité publique, si l’on ne peut que souscrire à la nécessité d’éradiquer toute forme de violence dans et aux abords des stades, je crains qu’une dissolution soit une très mauvaise réponse à un vrai enjeu. Cette dissolution incarnerait ce qu’il conviendrait de qualifier de « fausse bonne idée », et relèverait d’une parfaite méconnaissance du fonctionnement des groupes de supporters de la mouvance dite « ultra », qui ne saurait être assimilée au hooliganisme.

La présence de cadres et d’interlocuteurs clairement identifiés dans les tribunes populaires semble au contraire une condition favorisant le nécessaire dialogue entre les clubs, les forces de sécurité et les supporters. La disparition de structures et d’individus identifiés du paysage du supportérisme dégraderait de façon évidente la capacité à réguler les conflits en tribune, à organiser et sécuriser les déplacements à l’extérieur, et à juguler les comportements individuels répréhensibles (dérives racistes et identitaires telles que l’on en connaît dans certains stades, violence physique, etc.).

Pour toutes ces raisons, j’ai tenu à apporter à la fois mon soutien aux associations stéphanoises concernées et j’ai demandé que le processus de leur dissolution soit reconsidéré.

Dans sa réponse, la Ministre a confirmé que des investigations étaient en cours, et qu’une procédure contradictoire allait pouvoir s’engager afin que les associations concernées puissent faire valoir leurs arguments. Elle a par ailleurs fait état de sa volonté de privilégier les sanctions individuelles aux mesures collectives, ce que je veux entendre comme un motif d’espoir pour la pérennité des Magic Fans et des Green Angels.

L’intervention de Pierrick Courbon met en lumière l’impact qu’aurait une dissolution sur l’organisation du supportérisme en France et le risque d’une approche contre-productive en matière de sécurité. La balle est désormais dans le camp des autorités pour trancher sur l’avenir de ces groupes emblématiques du Chaudron."

Source : Pierrick Courbon, Député de la Loire