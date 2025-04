Larry Tanenbaum, propriétaire canadien de l'ASSE depuis le 3 juin 2024, assistera au derby face à l'Olympique Lyonnais le 20 avril prochain. Ce sera son second déplacement à Geoffroy-Guichard, après Lens en octobre dernier.

Depuis qu'il a pris les rênes de l'ASSE en juin 2024, le milliardaire canadien Larry Tanenbaum suit de près l'évolution du club. Après un premier passage à Geoffroy-Guichard en octobre dernier, lors de la défaite contre Lens (0-2), il avait promis de revenir voir son équipe à domicile. Promesse tenue : il sera présent en tribunes pour le derby face à Lyon selon les informations de l'Equipe. Il s'agiera de la 30 ème journée de championnat pour l'ASSE.

Un soutien bienvenu dans la lutte pour le maintien

La situation de l'ASSE reste critique. En attendant la décision finale de la rencontre face à Montpellier, les Verts pointent toujours à l'avant-dernière place du classement. Avec sept ou huit journées restantes selon le résultat contre le MHSC, chaque point compte dans la course au maintien. La présence de Tanenbaum,va-t-elle encore plus motiver les joueurs ?

Un déplacement marquant pour Tanenbaum

Larry Tanenbaum est un habitué des grands événements sportifs. Ce déplacement au cœur du Forez confirme son engagement envers l'ASSE et son intérêt pour le football français. Propriétaire du club, il avait beaucoup apprécié son passage dans le Forez il y a quelques mois, même après la défaite face au RC Lens.

Un derby entre l'ASSE et l'OL sous haute tension

Le derby entre l'ASSE et Lyon est forcément très attendu. Après deux saisons d'absence en Ligue 1, l'ASSE retrouve son rival historique dans une fin de championnat très stressant. Une victoire permettrait aux Verts de croire encore au maintien et de redonner un peu d'espoir à un public qui ne lâche jamais son équipe. Avec Tanenbaum en tribune, l'événement prend encore plus d'ampleur.

Rendez-vous le 20 avril à 20h45 au Stade Geoffroy-Guichard